經濟選書／搞懂利率不吃虧

許多人迷迷糊糊地活在利率的世界裡。生活周遭不管走到哪裡都有利率，股票、債券、房地產等資產市場跟利率有關比較不令人意外，其實在一些看來無關的地方也一樣有利率存在，要說我們一直在跟利率打交道，一點也不誇張。一起看看幾個例子。

月薪、周薪、時薪，哪種領薪制度對你比較有利？上班族領到的月薪價值也會因為利率有所變化，以公司發薪而言，公司每個月給固定薪水，利率上升如同月薪的價值減少。我們可以改用另外一個方式思考，假設現在得到的月薪500萬韓元是一年後得到金額的現在價值，利率為1％的月薪會比利率上升到5％的月薪更有價值。

因為利率相當於折現率，如採用較高折現率，將來獲得的錢在現在的價值會減少。所以，如採周薪或時薪，情況會有不一樣嗎？

有一些美國公司會每周發薪，職業運動選手講定的年薪也是分成每個星期領。如果原本是每個月底發薪500萬韓元，現在可以改成分為四次每個星期發薪，對上班族而言，哪一種方式比較有利？

當然是每個星期發薪會比較有利，因為每周領薪有時間差異的概念在。如果每周都事先領薪，拿到就放在銀行儲蓄，這段期間立刻就能計息。但是公司決定從發月薪改成發周薪時，依照市場利率減少每星期給的金額，這樣不管是領月薪或周薪，結果都會一樣。

實務上，公司要改變發薪水的方式，不太可能考慮市場利率去精算。依照相同邏輯，如果用時薪或日薪取代周薪，對上班族就又更有利了。只不過萬一領到周薪或日薪後，每天立刻把錢用掉，反而比領月薪時更糟。這就是當事人的問題了，不能怪罪利率。

如果急需用錢怎麼辦？新聞偶爾會看到被非法地下金融市場收取高達幾百甚至幾千％利率的被害人。最近利率上升的幅度大，民間借貸業者要遵守約定利率上限20％的規定營業變得很困難，有不少選擇先暫時歇業。連信用卡發卡機構都已經實施到19.55％的貸款利率，民間借貸業者要用這麼高的利率取得資金營運就更困難，導致金融弱勢族群連體制內利率最高的民間借貸都無法利用，只能轉往非法營業的地下金融市場借貸。

在突然急需用錢的時候，對上班族最有利的方式是銀行的存摺貸款（信用額度）。這是銀行針對上班族提供的信用貸款，利率雖然比住宅擔保貸款高，但是又比長期信用卡貸款低。擔保貸款的利率會比信用貸款低，主要是因為有擔保品，萬一貸款人遲繳，銀行至少還可以拿回一部分本金。因此貸款人如果能提供作為擔保品的資產，以擔保的方式申請貸款，在利率上會更有利。

雖然最近這幾年利率突然大幅上升，2023年3月在韓國存摺貸款平均利率是年利率6.4％。在金融機構中，銀行的貸款利率之所以最低，是因為銀行可以利用存戶的存款作為資金，加上銀行的信用度高，取得資金的利率也最低。但是如果想在銀行申請信用貸款，年收入或個人的信用評等要高，才有機會通過嚴格審查。（摘自《一本書讀懂利率》，商業周刊出版）

商品推薦