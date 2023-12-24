金管會最新統計 警示戶數成長率從60%降到32%

對於人頭戶的問題，金管會今日指出，警示帳戶累積統計數雖有增加，但在督促銀行強化各項風險控管機制，包括:強化開戶審查程序(KYC)、提升異常金流之偵測效能、就疑涉不法帳戶加強與檢警聯防等，警示帳戶數成長率已明顯趨緩，由110年的最高峰60%，至11月底已降為32%。

金管會今日也再說明最新的打詐成效以及相關的統計，包括：

1. 臨櫃關懷，及時攔阻民眾受損：今(112)年1至10月金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達9,093件，攔阻金額近新臺幣62億元。已遠超過去年全年的總件數7,979件、總金額42億元。而近兩年已攔阻超過百億元。

2. 金警合作，強化風險偵測效能：金管會已要求銀行與執法機關加強合作，將檢警所回饋的詐欺犯罪手法，建立了30種共通性風險態樣，並導入臨櫃及自動化設備交易的偵測。而在境外詐欺部分，全體本國銀行也在去(111)年8月與警政署165連線，就疑涉境外詐欺帳戶，強化臨櫃關懷，目前已成功攔阻216件、金額達1.85億元。

3. 導入科技防詐，以AI技術輔助清查可疑帳戶：金管會通函銀行運用科技防詐，並因應不同犯罪型態及新型態的異常交易態樣，動態調整「資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制」，提升防詐效能。日前本國銀行已加入鷹眼防詐聯盟，並且有部分銀行導入AI技術，來偵測並清查可疑帳戶。

4. 透過立法，從源頭阻斷投資詐騙廣告：總統在今年公布修正證券投資信託及顧問法，透過：對平台業者的課責、明訂平台業者損害賠償責任、強化審查與下架機制、廣告實名制、非特許事業禁止行為等五大措施，從源頭阻斷投資詐騙廣告。此外，金管會也請周邊單位主動蒐報非法廣告，目前已蒐報下架16,483件，也建立了非法業者及商品查詢專區，及反詐騙諮詢專線供民眾查詢。

5. 強化對虛擬資產交易平台業者的規管：金管會已發布對平台業者的指導原則，並且針對客戶權益保護訂定四大措施：交易資訊透明機制、平台資產與客戶資產之分離保管、平台業者內控管理，及外部專家輔助等。此外，也要求業者推動自律規範，引導大型業者來帶動小型業者，強化內控機制，減少詐害。

6. 強化第三方支付業者之虛擬帳號管控：為了防堵第三方支付會員不當使用虛擬帳號的問題，金管會已在111年督導銀行公會彙整共通性態樣納入預警指標或內部作業規範加強控管，今(112)年上半年再研訂銀行提供虛擬帳號服務的強化客戶身分審查措施。

另配合數位發展部日前發布對第三方支付業者採行「能量登錄」制度，金管會和數發部展開跨部會的合作，包括通函金融機構，未來就未完成能量登錄的第三方支付業者錄，銀行在受理其開戶時（即新戶），則不受理；若為銀行既有客戶（即舊戶），在數位發展部訂定的緩衝期內，也就是在今年底之前未申請能量登錄者，則不提供虛擬帳戶服務，透過部會合作，公私協力強化對於帳戶管控。

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