國銀總經理聯繫會議登場 金管會黃天牧拋銀行面臨5挑戰

金管會今(22)日召開「本國銀行總經理第56次業務聯繫會議及表揚典禮」,主委黃天牧會中特別感謝,疫情期間銀行發揮金融中介功能,以及投入資源防詐騙,但同時也提出銀行業面臨「氣候變遷、科技及人工智慧(AI)發展、社會平等性、國際政經情勢變化、文化與行」五面向挑戰,希望各銀行可以以五項價值因應,

黃天牧指出,希望銀行以追求永續、以人為本、包容性成長、強化韌性、誠信等五項價值來因應,銀行業負責人必須思考經營或監理銀行目的是什麼,如何兼顧穩定及發展,他並以宋朝王安石之《登飛來峰》一詩,期許銀行業負責人登高望遠,不畏浮雲,在新的一年登上新高峰,展望新視野(Scaling the new height; embracing the new horizon)。

金管會同時說明近期金管會四大重要政策,希望各銀行持續配合。第一,金融機構雲端委外治理架構及規範要點,金管會今年8月25日修正發布「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」,面對雲端服務發展潛力及挑戰,金融機構應落實董事會及高階管理階層監督責任,建立雲端治理及風險管理政策、培訓專業人才及技能,並審慎評估雲端安全防護的全球趨勢,以建構及調整本身的最佳策略。

第二、持續落實公平待客原則執行,深化董事會職能,重視消保議案後續執行成效,以落實公平待客原則的政策目標。

第三、金融機構永續報告書揭露資訊應與實際作為相符。金管會指出,永續報告書編製目的,係為使利害關係人瞭解公司推動永續之相關作為及成果,金融機構經營係以誠信為基礎,相關資訊之正確性尤為重要,於永續報告書中揭露之資訊應忠實呈現實際作為,不應有誤導或不實之情事。

第四、金融機構應注意個人資料檔案安全維護:個人資料保護法第2條第1款規定,凡以直接或間接方式識別該個人資料者,皆屬該法所稱之個資,不以供執行公務使用之資料為限。金融機構應建立個人資料保護管理程序及措施,定期檢視其妥適性及落實執行,並強化資訊安全與個人資料保護作業。

今日會議中,黃天牧並頒獎表揚「公平待客原則表現優良銀行」,今年是第5次辦理公平待客原則評核,新增「友善服務原則」及「落實誠信原則」2項評核指標,評核過程中發現各銀行董事會都十分重視並有具體作為,例如董事會積極討論相關議題,且督促經理部門提出具體之消保策進作為,及以更簡潔並具效率的方式處理客訴。本次頒獎表揚排名前25%的9家銀行及最佳進步獎1家銀行。

金管會表示,為讓銀行同業間對建立公平待客及誠信經營的企業文化有更進一步的啟發、共鳴,本次會議邀請台北富邦商業銀行及渣打國際商業銀行分享推動公平待客措施、友善金融服務情形;並請滙豐(台灣)商業銀行分享建立企業誠信文化之作法。相關理念與實務做法可供同業參考,繼而採取相關精進作為。

