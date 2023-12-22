金控買碳權 挹注金融業主要範疇三抵減

臺灣碳權交易所國際碳權交易平台今（22）日上線，包括國泰金、中信金、玉山金、富邦金、永豐金等金控，都成為國際碳權首購名單，購買碳權將有助於挹注這些金控金融業主要範疇三抵減。

富邦金控自2022年加入RE100、承諾2040年全營運據點100%使用綠電，今年七月更已有17%的營業據點一次同步轉供綠電。富邦金指出，自己作為綠色金融、低碳轉型的領跑者，除了接軌國際趨勢，亦積極響應政府政策，參與本次碳權交易平台首購，期待未來碳權可協助員工活動等範疇三的部分抵減。

其他金控業者則指出，碳中和為國際目標，由於臺灣碳權交易所將先開放國外碳權作為平台交易標的，台灣法人作為買方完成開戶後即可進行交易，金融業必須評估供應來源與供應成本，再決定購買碳權多寡。據了解，根據碳權交易所回應業者說法，購買碳權可以用在範疇一、二、三抵減。

之所以多數業者偏向用在抵減範疇三，金融業者解釋，金融業碳排放量的資訊揭露，依照溫室氣體排放來源可以分為三大範疇，範疇一為直接排放，也就是指金融業營業據點等自己生產，範疇二則為金融業購買或是消耗獲得的電力等，範疇三則是屬於其他間接排放。其中，金融業在範疇一、範疇二的碳排放量占比少，多數來自範疇三，因根據目前本國銀行對範疇三定義，範圍可以包括員工通勤、商務旅行，以及不包含在範疇一或範疇二的投融資產生的排放。對金融業來說，範疇三的最大宗就是投融資，也就是授信或投資企業的排放，會按比例算成金融業的碳排放。

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