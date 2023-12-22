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新台幣午盤升7.5分 暫收31.207元

中央社／ 台北22日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.207元，升7.5分，成交金額5.2億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.26元，早盤最高31.17元、最低31.26元。

新台幣 外匯

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