新台幣午盤升7.5分 暫收31.207元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.207元，升7.5分，成交金額5.2億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為31.26元，早盤最高31.17元、最低31.26元。
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