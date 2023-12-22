旅遊方便度升級 台灣人持VISA卡率先獨享香港港鐵信用卡感應支付服務

台灣VISA信用卡持卡人憑卡片到香港搭乘地鐵及九廣鐵路可以直接感應卡片支付使用，可以不必另買八達通卡或車票了，香港機場快線則是可望最快於 2026 年提供信用卡感應支付搭乘服務。對VISA持卡人來說，旅遊方便度可大幅提升。

之前VISA已陸續開通與大陸兩大支付平台微信跟支付寶的綁定支付服務，現在針對交通運輸的感應支付服務又擴及香港港鐵，讓Visa持卡人旅遊更方便。

Visa台灣總經理趙麗芳表示：「Visa 在2023 年即透過全球網絡 VisaNet，處理超過 16 億筆大眾運輸系統的感應支付，年增超過 30%。Visa 台灣也已與桃園機場捷運、高雄捷運合作，乘客只需用卡或是將卡綁定手機、智慧手錶感應就能使用系統，讓搭乘體驗更友善便利。Visa 將持續與多方夥伴齊力推動運輸創新，實現智慧交通願景，也為在地永續盡一份心力。」

目前港鐵每個車站（除機場快線車站外）已配備至少兩部提供信用卡感應支付功能的閘門，並貼有淺藍色標示方便乘客辨認。12 月 23 日起，乘客只要使用Visa感應式信用卡、金融卡或任何綁定的手機或智慧手錶，在淺藍色閘門的信用卡讀卡器感應便可感應出入。港鐵預計最快於 2026 年在機場快線提供信用卡感應支付搭乘服務。

根據 Visa都市遨遊趨勢調查（Future of Urban Mobility Survey）顯示，全球九成（91%）乘客期待能在搭乘大眾運輸工具時享受感應支付；另有近三分之ㄧ（30%）偏好大眾運輸作為主要交通方式，並有超過三成（32%）表示感應支付功能是其選擇大眾運輸的首要原因。乘客選擇感應支付的前三大原因，則是便捷性（44%）、快速省時（40%）和免於擔心忘了攜帶現金（38%）。

對乘客而言，感應支付不只便捷，更是實現永續生活態度的重要途徑。報告顯示，絕大多數（88%）乘客在考量是否搭乘大眾運輸時，會將永續納入考量，超過三分之一（34%）表示永續發展是他們使用大眾運輸的首要原因。

Visa將持續透過支付創新推動智慧交通，與全球逾 150 個城市的大眾運輸營運商、政府部門、金融機構合作 ，透過持續參與超過 750 個大眾運輸感應支付計畫，打造流暢安心的運輸體驗，支持城市永續發展。

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