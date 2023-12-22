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台壽志工 暖助5.5萬人次

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽連兩年攜手中華基督教救助協會「1919食物銀行」捐贈民生物資，今年嘉惠中部2500名弱勢族群。圖／台灣人壽提供
台灣人壽連兩年攜手中華基督教救助協會「1919食物銀行」捐贈民生物資，今年嘉惠中部2500名弱勢族群。圖／台灣人壽提供

中信金控旗下子公司台灣人壽志工參與公益活動不遺餘力，最新統計顯示，今年志工服務人次逾七千五百人，公益投入受惠人次近五點五萬人，不僅送米食溫暖偏鄉弱勢，也陪伴高齡長輩輕旅行、體驗國球揮棒熱血，堪稱是台灣人壽ＥＳＧ最佳代言人。

其中台灣人壽七年來力挺畢嘉士基金會「到宅沐浴」服務，完成屏東偏鄉失能長輩尊嚴洗澡的心願；更連續第九年捐贈微型保險，為近四點七萬名身心障礙保戶撐起保障防護網，累積總投入保險額度逾六六八億元。

此外，綠背心志工的愛心足跡更遍及全台灣，連續兩年攜手中華基督教救助協會「一九一九食物銀行」，挽袖打包米、麵、洗衣粉等民生物資，今年也發放給大台中兩千五百名弱勢家庭。

台灣人壽表示，其綠背心志工關懷高齡弱勢，讓「高齡活躍」、「健康促進」成為生活的日常，包括台灣人壽連續兩年攜手畢嘉士基金會舉辧「老友好友輕旅行」，挑戰志工一對一陪伴屏東日照中心行動不便的長輩遠征海生館。像一位歷經多次脊椎手術的阿嬤，為了出遊積極復健，並由志工挽著她的手參觀海生館。

此外，志工也陪伴失智失能爺奶分組烘焙布丁、手作尤加利葉草本按摩槌，志工也在陪伴過程，深刻體會日照中心促進長輩體能及社會參與的用心，從助人中獲得啟發，計畫讓自己奶奶也參與日照中心課程，減緩身體和記憶退化速度。

台灣人 長輩 屏東

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