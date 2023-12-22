新聞分析／文曄併購案…公銀失商機 企業增成本

文曄併購加拿大半導體公司的聯貸商機吸引公股金融圈高度引頸企盼，沒想到因歐盟的反政府補貼法，出現戲劇性轉折。台灣的高科技產業很活躍，文曄的跨國併購案不會是最後一宗，但未來公股行庫能否參與融資協助企業擴大海外布局，如今出現高度不確定性，未來是否有政府出面協助化解僵局的空間，仍有待觀察。

如果歐洲議會對於「政府補貼」的定義明確，或許公股行庫日後不致失去併購相關融資商機，反之，若所謂的政府補貼，連有政府背景的銀行給予企業融資額度都涵蓋在內，未來在與歐盟有關的併購融資市場，恐將出現「肥了外商或民營銀行，但瘦了公股行庫」的景象。

這對國內企業也不是好事，因為大型行庫在放款上有一定的規模經濟，企業能減少籌資成本，利息少很多；以文曄的聯貸案為例，原本六百億元的規模若都用台幣借款，利率頂多百分之二點五，之後從台幣換匯成美元來付款都還很划算。

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