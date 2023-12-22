文曄併購案 聯貸行大洗牌

歐盟反政府補貼法十月上路，牽動文曄併購加拿大半導體公司Future Electronics的六百億聯貸案大洗牌。金融圈人士透露，由於歐盟反政府補貼法從十月正式上路，文曄這宗跨國併購案是適用歐盟反補貼法的首例，為避免遭嚴審拖延併購時程，聯貸陣容因此重整，國營的台銀不得不退出管理銀行。

除了台銀受波及，也傳出多家公股行庫未受邀，參貸比重可能降到一半以下。不過，和此案相關的銀行高層指出，有些銀行額度已滿，也是重要原因，不完全是因為歐盟法規。

據透露，文曄聯貸案新籌組陣容及聯貸條件，改由第一及星展為管理行，五年期聯貸案，並由文曄及其子公司茂宣分別出任借款人，各借二五○億、三五○億元，採取美元、台幣混搭的聯貸案；美元是由TAIFX為基準利率，加碼一百點計息，台幣借款則由TIBOR為基準利率，加碼一百點計息，總利率水準約在百分之二點五和百分之六點八二。

文曄九月宣布這起斥資一千兩百億元的併購案，當初是由星展銀出具融資保證函，台銀與一銀出任管理行。

文曄之後決定聯貸陣容全面重洗，不僅台銀退出管理銀行，國營的台銀、土銀連參貸行都未加入。

文曄併購加拿大公司為何會牽扯到歐盟？據了解，因為被併購的加拿大公司，有一家百分之百持股的子公司在歐盟國家註冊，因此被納入歐盟反政府補貼法的範圍。

根據歐盟的「反政府補貼法」，歐洲議會授予歐盟執委會新權力，以調查並攔阻受外國政府補貼的企業收購歐盟境內公司，或是參與標案。金融圈人士分析，該法原本是劍指中國大陸，想不到文曄因併購的加拿大公司有子公司在歐盟，意外成為適用該法的第一案。

文曄：協商中 未排除國銀

文曄昨回應，公司所有與各行庫的往來，從未接受過任何補貼，因此也不認為與任何特定銀行往來會違反歐盟反政府補貼法規定。

文曄強調，此次收購加拿大同業Future Electronics全部股權，擬使用自有資金和星展銀行提供的銀行融資，由星展籌組的聯貸案還在協商中，並無外傳排除國銀參與的情況。