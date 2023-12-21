促壽險資金入公建 金管會再釋利多

為引導保險業資金投入公建，金管會宣布修正保險業透過國內私募股權基金、及創投基金，再投資國內公建、五加二及六大核心戰略產業的風險係數，從目前33.75%，降到10.18%~17.25%，風險係數降低、提高保險業投資意願，也可讓保險業資金「根留台灣」。

此政策將在今年12月31日，各保險業計算風險適足率就可適用，也就是說，2024年三月申報2023年底風險適足率（RBC）時，2023年保險業透過私募股權或創投基金投資公建愈多，RBC提升也愈多。

過去保險業透過私募股權基金、或創投基金去投資公建，在維持既有的風險適足率（RBC）下，過去每100元投資需備妥34元資本，如今只需備妥10元，等於打了三折。

此舉有三大影響，一、有助促使私募股權基金、創投基金多增加對公建等投資，二、對投資標的以五加二或六大核心戰略等私募股權基金的保險業者，資本計提壓力大減，三、可讓保險業資金留台。

金管會發布2023年度「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」（稱填報手冊），將保險業透過國內私募股權基金、創投基金時，當基金投資標的，全數投入國內公建者，風險係數從33.75%降到10.18%，打了三折。

若非全數投入公建，而是投資公建、五加二及六大核心戰略產業者，風險係數則從33.75%降到17.25%，也打了五折。

但若私募股權基金投資區域有包括國外者，得加計匯率風險6.61%，這部分則未調整，等於金管會希望保險業資金仍多留在台灣。

保險局副局長蔡火炎說，若保險業投資的私募股權基金和創投基金，基金標的全數投資公建，給了最低係數，等於給足誘因鼓勵投資；若非全數投資，則誘因就會少一點。

至於保險業者是否會因此增加投資？蔡火炎說，係數調整是給業者投資上，可以增強誘因，業者是否會增加投資，將取決業者投資報酬率及風險面向做綜合考量。

據金管會到9月底統計，保險業投資國內私募股權基金共80億元，投資創投基金約270億元，但基金背後投資標的則因會隨時變動，尚無統計投資公建、五加二或六大核心戰略產業的占比。

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