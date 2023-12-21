股匯市脫鉤！新台幣升2.4分 暫收31.286元
國內今（21）日股匯市脫鉤，美股獲利了結賣壓影響台股同步下跌，而新台幣則在月底實質拋匯需求影響下，向上升值，新台幣對美元匯率今日開在31.36元，盤中最高升4.3分來到31.267元，午盤升2.4分暫收31.286元，交易金額6.22億美元。
聯準會官員近期發言較為保守，試圖淡化市場對於3月開始降息的預期，不過芝商所 FedWatch 顯示，市場對於3月降息預期反而更加強化，認為有73.3%機會於3月降息一碼。美元指數近日維持於102.3附近，較先前維持於103、104高點相比，非美貨幣獲升值空間，日圓、韓元、英鎊及歐元均上漲，唯人民幣下跌。
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