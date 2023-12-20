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虛擬資產公會將成立 本周報送內政部

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

VASP公會成立申請預期於本周送內政部審核，由24家業者共同遞件，籌備小組成員透露，下周將赴證期局報告目前目前籌備進度，而隨著國際反洗錢組織預告下一次洗防重點將落在虛擬資產業，金管會也於19日首納VASP業為金融檢查對象。

內政部及經濟部於11月27日完成增訂「虛擬通貨商業」，虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組成員表示，本周將送出公會成立申請，預期明年第1季公會成立。此外，下周也將赴證期局報告目前公會籌備進度。

籌備小組成員透露，公會成立後，除了會盡快完善自律規範，也會討論透過公會下設立委員會方式，將P2P、比特幣提款機（BTM）等技術業者納入公會，讓相關產業業者以非會員身分參與，完善虛擬資產生態圈發展。

公會籌備如火如荼進行中，而金管會2024金檢重點也首納VASP做為獨立業別，針對「防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散」一項做為金檢重點，符合金管會「管理洗防，其餘先以公會自律為主」的策略。證期局副局長高晶萍先前便表示，金管會對虛擬資產尚不夠熟悉，因此需要時間了解如何規管，未來才知道該援引或訂定那些法規監管。

高晶萍也指出，國際洗防組織將VASP列為高度洗錢風險，而2025年國內將向亞太防制洗錢組織（APG）提交追蹤報告，因此在接下來兩年將會密切了解及觀察虛擬資產。

金管會 洗錢 2024

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