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還在苦苦猜測降息時間點？股債平衡策略一次掌握

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
聯準會12月利率會議後，市場普遍期待降息來臨，不過降息時機仍需觀察。示意圖／路透
聯準會12月利率會議後，市場普遍期待降息來臨，不過降息時機仍需觀察。示意圖／路透

聯準會（Fed）12月利率會議後，市場普遍期待降息來臨，不過，不管從歷史經驗或經濟數據來看，降息時機仍需觀察。投資人不需苦苦猜測等待，可以透過由專業團隊操盤，主要布局股、債的元大全球優質龍頭平衡基金參與降息投資機會。

歷史經驗顯示，在「維持」高利率到正式降息這段期間，股市並不會率先反映經濟基本面陷入衰退疑慮，而會持續反映利率持平與企業獲利上修所帶動的行情，而債券則將受惠於利率風險降低，一改過去美國暴力升息階段的高波動，重拾固定收益避險性質。

也有投資人則是看好升息到頂後，啟動降息的資本利得機會。根據彭博資訊，回顧2006年及2018年升息結束到降息期間，觀察美國20+年公債指數表現，在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間，都上漲11%左右，至於2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，則分別上漲42%及26%。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說明，現階段面對高利率環境，國際大型龍頭企業早就為利率升高趨勢做了準備，依據彭博資訊統計，標普500大企業早在2022年升息前就用1%~2%的利率借貸，其債務組成有76%為長達10年的長期固定利率，因此升息的衝擊不如想像中大。根據Factset統計，若高利率延續到2026年，對標普500企業的EPS影響為3%，也就是說大型龍頭企業是高利率環境下相對放心的選擇。

據11月美銀經理人調查顯示，高達76%經理人認為聯準會「已完成升息工作」，較前一月大增16個百分點；54%經理人看好債券2024年表現將優於各類資產。元大投信認為，對於台灣投資人，在看中債券ETF高債息吸引力之餘，也可留意若降息預期引導美債殖利率下滑、美元指數走弱，長天期債券相對於單純持有美元現金更有資本利得空間，可望平緩匯率影響。

2024年資產布局建議持續以全球龍頭企業為主，美、日、台股具有表現機會，美債、投資級債的配置重要性也不容忽視，可透過鎖定龍頭企業的全球平衡型基金由專業團隊操作，依據當下景氣狀況靈活應變，掌握全球優質股債最佳投資機會。

2006、2018升息循環尾聲至降息 債券於股債平衡策略具配置價值。資料來源：Bloomberg，美國20+年公債採ICE美國政府20+年期債券指數含息總報酬，採月底收盤價計算
2006、2018升息循環尾聲至降息 債券於股債平衡策略具配置價值。資料來源：Bloomberg，美國20+年公債採ICE美國政府20+年期債券指數含息總報酬，採月底收盤價計算

降息 升息

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