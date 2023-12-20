聯準會降息在即 成長股順勢起飛

依據Fed Watch數據顯示，明(2024)年3月開始降息的機率已經高達75%。回顧過往聯準會降息循環經驗，在Fed開啟降息循環且未於半年內陷入衰退的1995年與2019年的兩次降息循環期間，股市在Fed降息前三個月至一年後各期間皆繳出不俗的報酬成績中若聚焦於成長型企業，MSCI世界成長指數的平均報酬率於各期間皆明顯優於MSCI世界指數。國泰投顧建議，不妨在確認利率高峰已達終點、明年即將展開降息循環的當下，順勢布局領先參與成長股的資金行情。

美國聯準會12月利率決議暫停升息，這也是聯準會連續第三次暫停升息，將基準利率維持於5.25~5.50%的利率區間。不同的是，此次聯準會明顯釋放出鴿派訊號，這次的利率點陣圖顯示1，過半數官員認為2024年有降息3碼空間、2025年將再降息4碼，相較於9月份點陣圖的中位數區間明顯下移。

由於美國通膨持續降溫，讓聯準會再度升息的必要性降低，政策利率已達到或接近峰值，主席鮑爾明確表示，在實現2%通膨目標之前就會顯著降低政策利率的限制性，關於降息時機已是會議討論的重點。聯準會語調釋放出強烈的鴿派訊號，讓市場大感振奮，風險性指標包含美國10年期公債殖利率跌破關鍵4%的心理關卡，美元指數跌破年線支撐，風險性資產紛紛樂觀上漲表態。

摩根士丹利環球機會基金採全球布局的投資觀點，不只獨鍾科技股，更會網羅各主流趨勢的成長題材，舉凡共享經濟平台領導企業 Uber、拉美電商美卡多與加拿大電商巨頭 Shopify，電商企業近期受惠優異財報表現與黑色星期五網購效應，Uber 則在納標普 500 指數成分股的入「指」題材加持下，股價陸續領先創下今年新高，表現讓市場相當驚艷。

破壞式創新的龍頭企業永遠走在趨勢前端，團隊秉持高度信念集中持股的投資策略，積極參與這些企業尚在趨勢萌芽初期的成長潛力，團隊投資布局並非著眼於短期的股價表現，而是參與這些頂尖企業的發展與投資爆發力。目前投資組合中高達九成以上企業搭上AI順風車，受惠於未來長線趨勢的加持，基金透過長線佈局的思維參與這些企業的長遠發展潛力。 1995年與2019年聯準會降息前後指數平均報酬表現(資料來源：Bloomberg)

商品推薦