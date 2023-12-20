快訊

出國旅遊遇直播主霸占店家還瞪人 網友怒：拜託別丟台灣人的臉

白營悶燒 謝立功開砲：柯文哲未達第二 黃珊珊辭立委負責

前專員盜賣股票捲30億「人間蒸發」…理律向國泰世華求償9億 最終結果出爐

聯準會降息在即 成長股順勢起飛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
依據Fed Watch數據顯示，明(2024)年3月開始降息的機率已經高達75%。路透
依據Fed Watch數據顯示，明(2024)年3月開始降息的機率已經高達75%。路透

依據Fed Watch數據顯示，明(2024)年3月開始降息的機率已經高達75%。回顧過往聯準會降息循環經驗，在Fed開啟降息循環且未於半年內陷入衰退的1995年與2019年的兩次降息循環期間，股市在Fed降息前三個月至一年後各期間皆繳出不俗的報酬成績中若聚焦於成長型企業，MSCI世界成長指數的平均報酬率於各期間皆明顯優於MSCI世界指數。國泰投顧建議，不妨在確認利率高峰已達終點、明年即將展開降息循環的當下，順勢布局領先參與成長股的資金行情。

美國聯準會12月利率決議暫停升息，這也是聯準會連續第三次暫停升息，將基準利率維持於5.25~5.50%的利率區間。不同的是，此次聯準會明顯釋放出鴿派訊號，這次的利率點陣圖顯示1，過半數官員認為2024年有降息3碼空間、2025年將再降息4碼，相較於9月份點陣圖的中位數區間明顯下移。

由於美國通膨持續降溫，讓聯準會再度升息的必要性降低，政策利率已達到或接近峰值，主席鮑爾明確表示，在實現2%通膨目標之前就會顯著降低政策利率的限制性，關於降息時機已是會議討論的重點。聯準會語調釋放出強烈的鴿派訊號，讓市場大感振奮，風險性指標包含美國10年期公債殖利率跌破關鍵4%的心理關卡，美元指數跌破年線支撐，風險性資產紛紛樂觀上漲表態。

摩根士丹利環球機會基金採全球布局的投資觀點，不只獨鍾科技股，更會網羅各主流趨勢的成長題材，舉凡共享經濟平台領導企業 Uber、拉美電商美卡多與加拿大電商巨頭 Shopify，電商企業近期受惠優異財報表現與黑色星期五網購效應，Uber 則在納標普 500 指數成分股的入「指」題材加持下，股價陸續領先創下今年新高，表現讓市場相當驚艷。

破壞式創新的龍頭企業永遠走在趨勢前端，團隊秉持高度信念集中持股的投資策略，積極參與這些企業尚在趨勢萌芽初期的成長潛力，團隊投資布局並非著眼於短期的股價表現，而是參與這些頂尖企業的發展與投資爆發力。目前投資組合中高達九成以上企業搭上AI順風車，受惠於未來長線趨勢的加持，基金透過長線佈局的思維參與這些企業的長遠發展潛力。

1995年與2019年聯準會降息前後指數平均報酬表現(資料來源：Bloomberg)
1995年與2019年聯準會降息前後指數平均報酬表現(資料來源：Bloomberg)

美國聯準會 降息 2024

延伸閱讀

00687B升級「納入收益平準金」…投資人為降息做好準備！ 她：規模暴增

12/20【早晨財經速解讀】紅海運輸危機 油價噴道瓊又創史高！ECFA恐終止 台灣出口影響？

Fed官員暗示明年降息三次 放寬緊縮決策是合宜的

新興資產 明年有看頭

相關新聞

商仲：今年商用不動產交易逾1300億 明年量穩價緩漲

商業不動產仲介第一太平戴維斯統計，今年大型商用不動產交易額達新台幣1391億元，僅年減4%，交易量能維持一定水準，預估明...

碳交所攜手跨部會啟動國際碳權交易平台 交易規則搶先曝光

因應台灣2050淨零排放目標，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所共同舉辦，國家發展委員會、金融監督管理委員會、環境部、經濟部...

接軌IFRS 永續揭露準則專區2.0版 將於12月25日上線

配合金融監督管理委員會於今(2023)年8月發布我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖，為宣導接軌 IFRS 永續揭露準則...

貨櫃航運紅海危機 滙豐：衝突短暫、美明後年降息6碼

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的襲擊，許多航運公司紛紛進行改道，長榮航運船暫停航行紅海，市場關注去年「航海王榮景」...

AI 帶動推升科技業需求 今年商用不動產交易量達1,391億

第一太平戴維斯今（20）日發布商用不動產暨土地市場年終報告，截至12月19日，今年大型商用不動產交易達1391億元，年減...

聯準會降息在即 成長股順勢起飛

依據Fed Watch數據顯示，明(2024)年3月開始降息的機率已經高達75%。回顧過往聯準會降息循環經驗，在Fed開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。