公股首家 合庫金控加入「自然相關財務揭露工作小組」

合庫金控為宣示支持永續發展及全球自然環境變遷之決心，業經審核通過，成為「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）之論壇會員，為公股金控第一家。

TNFD 於2021年由聯合國開發計劃署（UNDP）、聯合國環境署金融倡議（UNEP FI）、世界自然基金會（WWF）及全球樹冠層（Global Canopy）等組織倡議成立，和多個遍布全球之企業、政府、金融機構及國際組織等組成工作小組，共同研議 TNFD 之框架，並於2023年9月發布最終建議及附加指南手冊。

TNFD主要參採TCFD之架構，從四大支柱：「治理、策略、風險與影響管理、指標與目標」出發，相較於TCFD著重碳排放及氣候變遷等議題，TNFD更重視廣義的「自然環境」，特別是生物多樣性、生態系統服務（Ecosystem service），以回應社會各界將自然因素納入財務和業務決策的揭露需求。

合庫金控多年來致力投入環境保護，並積極參與財政部國有財產署推動國有非公用邊際土地環境保護認養工作，於112年3月2日與社團法人台灣濕地保護聯盟完成「大海指路–青鯤鯓鹽田濕地保育及明智利用推廣計畫」簽約，共同認養臺南青鯤鯓總面積約達333公頃之鹽田濕地，其豐富的生態體系及多樣的底棲生物提供候鳥棲息覓食。亦於今年國際淨灘日在新北市三芝區淺水灣舉辦「合庫永續淨灘行動」，集團同仁親身參與海洋廢棄物的清理，以實際行動維護該區藻礁生態，也傳達了生態保育的重要性。平時也透過志工培訓、教育推廣及低碳行動，促進資源與社區永續發展，達成保育生物多樣性的目標。

在落實自然永續連結業務方面，合庫銀行「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」採用 PETG 原物料環保材質製造，銷毀時不產生有毒物質，降低對環境之衝擊，並承諾每年提撥美金5,000元，捐贈「無價星球聯盟」全球植樹復育計畫；推出新臺幣數位存款新開戶及美元數位存款優利專案結合植樹活動，規劃植樹900棵，並針對已認養國有非公用土地之企業授信及房貸客戶給予利率優惠，藉以守護野生動物棲息地，保護及復育台灣山林生態。

合庫金控期許成為 TNFD 論壇成員後，透過積極參與論壇小組，提升集團對自然環境之永續意識，並將自然環境風險因素納入投融資決策，期望能貫徹永續經營之理念、攜手客戶投入對於氣候、生態保育及自然環境有益之發展。

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