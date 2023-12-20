金融營業稅降不降？ 財政部：態度開放、審慎評估

針對金融業營業稅調降議題，財政部重申「態度開放」，立法院今（20）日起停會，若要啟動營業稅法修法，最快也會明年的事情，財政部會從產業面、財政面、各國狀況等面向審慎評估。

工商協進會、金融總會多次爭取，希望金融業營業稅可從5%降回2%，蔡總統先前也主動提及金融業營業稅檢討，金管會主委黃天牧也曾在立法院表態支持降稅，財長莊翠雲則表示態度開放、審慎評估。

目前金融業銀保本業課徵的5%營業稅中，其中3%撥入國庫，剩餘2%併同其餘金融業營業稅（如非專屬本業收入、再保費收入等）撥入金融業特別準備金；撥入準備金條款將於2024年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率。

財政部日前表示，從財政面來看，假設金融營業稅降稅、且不再撥入特別準備金，對國庫而言不會造成稅損，反而是稅增。

財政部重申，會參考金管會意見，並視我國金融產業發展情形、國際金融市場風險與挑戰、政府整體政策及財政狀況等審慎評估。

財政部表示，撥入準備金條款2024年底才會落日，尚有一段時間，財政部會蒐集各界意見審慎評估。

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