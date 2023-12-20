政經情勢趨穩 印度指數續創新高

全球主要股票市場2023年11月強勁反彈，印度股票市場也從中受惠。瀚亞投信表示，印度在政治穩定、設施與建設預算壓力解除、政經社會改革力道將延續等不確定性因素降溫下，對股市帶來正面效果，而當地的長期發展成長故事，仍持續上演當中。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2023年11月重拾上漲動能至109.6，處「股債均衡配置區」，當前投資人應合理均衡分配印度股票及債券的持有部位。

ICICI保誠資產管理表示， 印度通膨壓力有所減緩，市場開始期待印度央行將停止升息，而印度企業財報樂觀開出也較市場預期亮眼，未來在經濟快速發展下，也樂觀其成未來表現，樂觀情緒帶動印度指數恢復上漲動能，而預料印度大型權值股將較具表現空間。

境內印度股票型基金規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度大選開跑，分析過去四次大選，從國內經濟附加價值毛額（GVA）角度觀察，選前將略有下降，選後則普遍有所提升。根據歷史經驗，印度大選行情將從選前延續到選後，預計股、匯市在選後續漲動能也會相對強勁。

林庭樟說，目前印度市場在全球主動型基金中的佔比仍偏低；換言之，若基金能提升印度指數的比重，將會進一步推升印股的走勢。整體而言，印度在基本面與政策面的加持下，長期成長動能仍不變，而2024年的大選行情與選後行情，也將持續推升印度經濟與股市表現。

林庭樟表示，儘管現在印股處在相對不便宜的位置，但估計印度股市仍維持一定的成長動能，建議投資人可透過定期定額方式介入，掌握行情。

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