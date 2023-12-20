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國泰金調查12月國民經濟信心：加薪樂觀、股市樂觀指數彈升

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
民眾對今年年終獎金及對明年加薪的預期，都比前一年調查結果來得樂觀。台幣示意圖／路透
民眾對今年年終獎金及對明年加薪的預期，都比前一年調查結果來得樂觀。台幣示意圖／路透

薪情會變好！？國泰金控經濟研究處今（20）日發布12月國民經濟信心調查，民眾對今年年終獎金及對明年加薪的預期，都比前一年調查結果來得樂觀，將近5成的民眾預期明年會加薪，近6成民眾預估自己的年終獎金會有1至3個月。

根據國泰金控發布12月國民經濟信心調查結果，民眾景氣現況樂觀指數、展望樂觀指數上揚，大額消費意願指數及耐久財消費意願也同步回升；房地產買賣意願方面，買房意願小幅回升，賣房意願繼續走揚，維持上升趨勢。

主計總處預估2024年經濟成長率為3.35％，通貨膨脹率為1.64％，12月國民經濟信心調查民眾對2024年經濟成長率的平均預期值落在2.52％，7成民眾認為2024年經濟成長會在2％以上，對經濟成長的看法相對保守。

民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21％，超過2的通膨警戒值，超過5成的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2％，民眾近年來飽受物價上漲之苦，不看好未來物價漲勢可明顯和緩。

台股11月漲勢凌厲，指數看好有機會在年底前上萬八，國民經濟信心調查民眾對台股看好，國泰金控指出，調查期間全球經濟數據令主要央行降息預期升溫，國際股市震盪偏升，民眾對於台股的樂觀指數明顯止跌彈升，風險偏好指數也走揚。

時事題調查民眾對於薪眾調整幅度與年終獎金預期，46％民眾預期薪資會調查，較2022年調查的結果增加，47％的民眾認為薪資維持不變，則較2022年調查減少，整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2022年時的調查，呈現較樂觀的預期。

59％的民眾預期年終獎金有1至3個月，較2022年調查增加，8％民眾認為年終獎金超過3個月 較前次調查增加，32％民眾認為年終獎金不到1個月，較前次調查減少，整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較2022年樂觀。

2024 國泰金控 年終獎金

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