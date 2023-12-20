櫃買中心「淨零GO EASY」短影音12月20日熱鬧上線
櫃買中心表示，為配合金管會政策全力推動上市櫃公司永續發展行動方案，暨協助上櫃公司了解溫室氣體盤查實務，櫃買中心持續規畫辦理各項宣導活動，並製作短影音方便上櫃公司瀏覽。這次特別將企業推動永續淨零重要性及溫室氣體盤查的重要步驟以生動、活潑的動畫方式呈現，讓企業減碳不焦慮。
「淨零GO EASY」短影音已於2023年12月20日上線，內容包含推動永續發展與淨零目標的重要性、溫室氣體盤查規劃步驟，以及櫃買中心網站專區等資源介紹，歡迎點閱（ https://vimeo.com/894000336 ）。
此外，溫室氣體盤查實作教學短影音第二波亦同步上線，這次新增溫室氣體盤查專區及資源、溫室氣體盤查流程及溫室氣體盤查品質管理等九支影片，內容包含基本觀念簡介及計算範例說明，可至櫃買市場業務宣導網站的「發行人ESG」頁籤，點選溫室氣體盤查的宣導資訊（ https://dsp.tpex.org.tw/web/csr/esg.php#esg_info ）及接軌IFRS永續揭露準則專區的宣導專區( https://isds.tpex.org.tw/disseminate.html )查詢。
櫃買中心亦彙整企業ESG執行成果亮點，提供量化及視覺化的主題式統計圖表，於櫃買市場業務宣導網站設置企業ESG亮點專頁（ https://dsp.tpex.org.tw/web/csr/highlight.php ），致力於將ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見，並彰顯公司永續發展目標的實踐成果，可至櫃買中心網站查閱各項專區資訊。
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