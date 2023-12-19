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金融業小心！金管會2024年啟動金檢 鎖定這六大領域

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今天公布2024年金檢重點，鎖定六大領域、共96項檢查重點。本報資料照片
金管會今天公布2024年金檢重點，鎖定六大領域、共96項檢查重點。本報資料照片

金融業小心了。金管會今天公布2024年金檢重點，鎖定六大領域、共96項檢查重點，檢查局副局長張子敏說，公司治理缺失較多的金控、銀行和保險，及銀行承做的國內外不動產授信、及防詐騙、金融消費者保護、資通安全等會是明年金檢的關注焦點。

金檢鎖定的六大領域，包括公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、不動產授信風險管理、資通安全、虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）。

張子敏說，防詐騙、消費者保護、資通安全等三大類，將會橫跨銀行、證券保險等三大金融業。其中消費者保護就包括個資、身障和高齡權益保護、理專銷售作業控管。

一、防制詐騙，將新增檢查各金融業是否有強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。

二、消費者保護部分，張子敏說，國銀部分，將新增檢查理專有無銷售未經核准的金融商品，信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用資料保護，及機器人理財這三項，投信也會新增金檢機器人理財。

三、強化資通安全部分，則會對產壽險業、信合社新增資通系統與服務供應鏈之風險管理等。

張子敏也坦言，「公司治理」列入檢查重點，主因是過去發現金控、銀行、保險業在公司治理有較多缺失，另外，國內外不動產授信風險控管則是鎖定銀行、信合社和票券業為主。

其他如券商會新增檢查經紀業務風險、及委外雲端新規範是否有落實；票券業則會增加對承銷利率的關切，緊盯票券業、避免殺價競爭；保險商品費率檢測調整的執行情形等。

為維持檢查作業透明度原則，金管會每年都會循例公布下一年度的金融檢查重點，期待可協助金融機構及早掌握金管會監理與檢查關注重點，並建立誠信經營理念，積極強化自我管理，以利健全經營。

張子敏說，2024年各業別金檢重點共96項，其中以本國銀行15項最多、壽險和券商各12項、產險和在台外銀各11項、票券和投信各9項、金控業和信合社各8項、虛擬資產業者一項。

消費 詐騙

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