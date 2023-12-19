美麗心世界中區展成果 小畫家們彩繪心未來

揮灑色彩畫出更美好的未來世界！第48屆「國泰兒童繪畫比賽」17日在台中舉辦頒獎典禮，從全國超過5萬多件作品中獲獎的百位小小畫家接受表揚，多元主題的畫作展現滿滿創意，在國泰打造的小型美術館中，描繪出對未來世界的多重想像。

得獎畫作展現永續力，相互觀摩增進美學素養；國泰金控（2882）董事長蔡宏圖表示，國泰今年以「美麗心世界」為徵畫主題，得獎作品中看見蘊含永續理念、創作者心中的美麗世界，透過比賽激勵孩子發揮想像力，用畫筆勾勒未來的美好世界，也正是國泰強調人與環境永續共生，共同守候讓土地生生不息的企業精神。

國泰人壽協理廖昶超鼓勵與會親子可多觀摩其他得獎作品，看看構圖、用色、採光有何優點，透過觀察學習增進美學素養。

評審委員、彰化縣湖東國小校長王麗惠也說，今年得獎作品展現許多新創意，也觀察到孩子面對疫情後的心境轉換，運用彩筆描繪出心中的美麗新世界，特別感謝國泰持續辦理兒童繪畫比賽，尤其近幾年徵畫主題與生活息息相關，更展現出國泰的社會責任。

專屬環保袋家長盛讚，體驗、拍照還抽大獎；頒獎典禮在世界金牌小丑劇團帶來的表演揭開序幕，逗趣精彩的演出炒熱現場氣氛，尤其小丑製作的聖誕造型氣球，更是引起現場歡聲雷動，親子高舉雙手希望能帶回美好的歲末祝福禮物。

國泰更把得獎畫作印製成環保袋與悠遊卡貼紙，拿出獨一無二的專屬紀念品親子搭檔都露出開心的表情，感受到國泰對得獎者的用心。現場也讓得獎孩子體驗絹印提袋，並打造榮耀舞台拍照區，留下值得紀念的美好時刻；此外，國泰準備COZZI飯店住宿券、果汁機等精美獎品，所有人共度色彩繽紛的美好午後。

美麗大樹技巧卓越，獲得金獎很開心；來自雲林縣麥寮國小二年級的林同學，畫下心中最美麗的大樹，她運用刮畫技巧展現樹木的理，細膩打造出想像的未來新世界，因此獲得金獎肯定；她說知道得獎很開心，雖然畫了很多堂課，但在老師指導下，覺得畫畫很開心；林媽媽也說，國泰把頒獎典禮辦得很隆重，雖然是第一次來參加，但會讓孩子想要繼續努力，期待未來還能得獎，感謝國泰持續辦理繪畫比賽，注重提升孩子的藝文素養。

玩玩具時光最美麗，明年挑戰得金獎 ；就讀台中市劍橋幼兒園大班的劉同學，用豐富色彩描繪下爸爸陪著一起玩玩具的場景，天真童趣的表現獲得銀獎肯定，首度參賽就得獎的他很開心，希望明年有機會再來挑戰金牌；第一次來參加頒獎典禮的劉媽媽笑說，「沒想到頒獎典禮規模這麼盛大，真的可以感受到國泰的用心」。他對於孩子作品轉換成專屬環保提袋跟悠遊卡貼很有感，覺得讓孩子對自己努力完成的畫作增加更多的自信心，會鼓勵他繼續參加比賽，希望能有更好的成績。 玩玩具時光最美麗，明年挑戰得金獎。圖/國泰金控提供 美麗大樹技巧卓越，獲得金獎很開心。圖/國泰金控提供

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