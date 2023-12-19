研調：通膨影響台灣資訊服務市場 今年估增3.8%

研究機構IDC今天發布全球服務市場追蹤報告指出，受持續性通貨膨脹壓力及總體經濟環境不確定性影響，預期2023全年台灣資訊服務市場規模將為29.2億美元（約新台幣915.7億元），年增率下滑至3.8%。

IDC透過新聞稿說明，2023年上半年台灣資訊服務市場年增4.3%，其中，專案導向服務（Project-Oriented）與支援服務（Support Services）成長相對強勁，年增率分別為5%與5.2%。

展望2024年，IDC表示，企業將持續審慎評估中、長期服務合約，尤其對託管服務（Managed Service）的評估週期將變得更長，預期2024全年台灣資訊服務市場規模將達30.4億美元、年增3.9%。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀指出，面對市場環境的不確定性，企業除了會更審慎評估資訊服務，也會從生態體系的角度評選適切的合作夥伴，確保每項投資都能帶來最大的價值與商業效益。

IDC分析，2023年上半年受惠於生成式AI（人工智慧）議題發酵、資安與合規需求持續升溫，以及台灣企業投入更多資源在數據主權、數位韌性、供應鏈重塑等領域，資訊服務市場呈現健康且穩健的成長。

在專案導向的資訊服務市場方面，IDC觀察，以數據相關的投資力道最強勁，無論生成式AI還是營運韌性，都需要持續優化的數據管理平台做為底層；值得特別注意的是，強勁的專案需求將同步拉升支援服務市場，企業需要專業合作夥伴協助建置、導入、維運以及提供相應的教育訓練課程。

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