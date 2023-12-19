快訊

裁定書曝朱學恒強制猥褻會重判？法官要傳藍提名「不分區立委」作證

學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融三業明年金檢重點曝光 25家虛擬資產平台業者金檢啟動

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布明年的金檢重點。本報資料照片
金管會公布明年的金檢重點。本報資料照片

金管會檢查局今發布明年度金融檢查重點，合計共96項，其中新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，增列其與洗錢防制相關的檢查重點，目前已完成洗錢防制聲明的25家虛擬資產平台業者，明年金管會也將正式啟動金檢。

此外，金管會已將「公司治理」、「防制詐騙」、「金融消費者權益保護(含個人資料保護/身心障礙者及高齡客戶權益保護/理專銷售作業控管)」、「不動產授信風險管理」、「資通安全(含雲端服務業者資訊安全)」及「虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)」等六大議題，列為特別關注領域，

檢查局副局長張子敏表示，包括資安、消費者保護、防治詐騙這三大類型的金檢重點，將橫跨各金融業別；另外各業別的金檢項目也有若干調整，例如，證券商的內部人員薪酬、借券賣出等原金檢項目拿掉，但有新增經紀業務風險，及委外（雲端）新規範的金檢，至於票券業，殺價競爭則成為明年的金檢重點。

另外，不動產風險的金檢則將國內外並重，不只國內，連同海外的不動產授信風險，都會進行金檢。

對於「防制詐騙」議題，本國銀行、信用合作社、證券商及投信公司已新增相關檢查重點，如強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。

而金管會本身的監理重點，則鎖定在加強消費者保護，包括本國銀行新增對理專有無銷售未經金管會核准的金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用的資料保護，以及本國銀行及證券投資信託公司新增納入自動化工具提供證券投資顧問服務執行情形(機器人理財)；另為強化資通安全管理，金檢時也新增信用合作社、壽險公司及產險公司新增資通系統與服務供應鏈的風險管理等。

其他重要的金檢項目，包含國外投資限額的控管作業、高資產客戶財富管理業務、跨境委外作業之定期查核，例如對委託雲端服務業者處理之資訊安全及風險管控措施、辦理保證及承銷商業本票業務的利率定價作業、保險商品費率檢測調整的執行情形等。

金管會 雲端服務 洗錢防制

延伸閱讀

獨董轉一般董事須空窗期 台中銀副董、新光銀董事辭任

理專不法挪用客戶資金！大型民營銀行再遭金管會開罰1200萬元

碳交所22日啟動 環境部：勿將碳權當短期交易

大增3,556億元…10月國銀外幣存款衝14兆 史上次高

相關新聞

獨董轉一般董事須空窗期 台中銀副董、新光銀董事辭任

擔任獨立董事僅一屆後轉任一般董事，金管會要求須經一段空窗期。據悉，台中銀（2812）副董事長施建安請辭法人代表與副董，即...

金融三業明年金檢重點曝光 25家虛擬資產平台業者金檢啟動

金管會檢查局今發布明年度金融檢查重點，合計共96項，其中新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，增列其與洗錢防制相關...

金管會統計截至10月底銀行業臨櫃關懷已阻詐逾105億元

金管會今發布最新統計，從去年到今年的10月為止，銀行業臨櫃關懷阻詐累計已有14000件，超過105億金額，其中，相較去年...

金管會9大惠民金融新制 2024年首季陸續上路

2023年進入尾聲，金管會今天公布明年首季9大惠民金融新制，包括明年1月1日起調升4幣別保單新契約責準利率，讓保費出現調...

今年土地交易量探近6年新低 世邦魏理仕：明年穩中求進

世邦魏理仕今（19）日發布商用不動產暨土地市場年終報告，截至12月17日止，全台土地交易量1,239億元，年減41％，探...

這家銀行理專弊案 金管會開罰1200萬

國泰世華銀永和分行前理財專員利用客戶信任，取得網銀密碼，涉嫌挪用客戶款項金額4698萬元，新生分行行員同樣涉嫌透過協助客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。