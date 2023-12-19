金融三業明年金檢重點曝光 25家虛擬資產平台業者金檢啟動
金管會檢查局今發布明年度金融檢查重點，合計共96項，其中新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，增列其與洗錢防制相關的檢查重點，目前已完成洗錢防制聲明的25家虛擬資產平台業者，明年金管會也將正式啟動金檢。
此外，金管會已將「公司治理」、「防制詐騙」、「金融消費者權益保護(含個人資料保護/身心障礙者及高齡客戶權益保護/理專銷售作業控管)」、「不動產授信風險管理」、「資通安全(含雲端服務業者資訊安全)」及「虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)」等六大議題，列為特別關注領域，
檢查局副局長張子敏表示，包括資安、消費者保護、防治詐騙這三大類型的金檢重點，將橫跨各金融業別；另外各業別的金檢項目也有若干調整，例如，證券商的內部人員薪酬、借券賣出等原金檢項目拿掉，但有新增經紀業務風險，及委外（雲端）新規範的金檢，至於票券業，殺價競爭則成為明年的金檢重點。
另外，不動產風險的金檢則將國內外並重，不只國內，連同海外的不動產授信風險，都會進行金檢。
對於「防制詐騙」議題，本國銀行、信用合作社、證券商及投信公司已新增相關檢查重點，如強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。
而金管會本身的監理重點，則鎖定在加強消費者保護，包括本國銀行新增對理專有無銷售未經金管會核准的金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用的資料保護，以及本國銀行及證券投資信託公司新增納入自動化工具提供證券投資顧問服務執行情形(機器人理財)；另為強化資通安全管理，金檢時也新增信用合作社、壽險公司及產險公司新增資通系統與服務供應鏈的風險管理等。
其他重要的金檢項目，包含國外投資限額的控管作業、高資產客戶財富管理業務、跨境委外作業之定期查核，例如對委託雲端服務業者處理之資訊安全及風險管控措施、辦理保證及承銷商業本票業務的利率定價作業、保險商品費率檢測調整的執行情形等。
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