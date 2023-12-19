快訊

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰證券推「我的 ESG 永續力」三招打造ESG知識力

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國泰證券堅持將最好的使用體驗提供給投資人，繼2022年於業界首創在國泰證券 App 推出「永續專區」，繳出上線周年即達到點擊突破百萬的亮麗成績後，持續整合一年來的客戶回饋與服務需求。(國泰證券/提供)
國泰證券堅持將最好的使用體驗提供給投資人，繼2022年於業界首創在國泰證券 App 推出「永續專區」，繳出上線周年即達到點擊突破百萬的亮麗成績後，持續整合一年來的客戶回饋與服務需求。(國泰證券/提供)

隨著 ESG 成為市場投資顯學，國泰證券一直致力思考如何引領投資人邁向 ESG 投資並發揮市場影響力。

國泰證券堅持將最好的使用體驗提供給投資人，繼2022年於業界首創在國泰證券 App 推出「永續專區」，繳出上線周年即達到點擊突破百萬的亮麗成績後，持續整合一年來的客戶回饋與服務需求，將永續服務再升級為「我的ESG 永續力」，讓客戶可以直覺、簡單的方式，一鍵完整檢視個人的台股庫存永續力。

國泰證券創新服務「我的 ESG 永續力」主打透視個股 ESG 表現、ESG 投資焦點及 ESG 白話文三大亮點。為協助投資人接軌因應國際永續趨勢，此次新增的「透視個股ESG表現」揭露個股在「環境、社會及治理」的十大構面，協助客戶檢視台股庫存標的在各面向的表現，包含溫室氣體與能源、空氣管理、客戶權益與體驗、員工發展與福利、投資人關係與風險控管等指標。

此外，投資人也可連結證交所 ESG InfoHub 中上市公司 ESG 儀表板，查詢與比較跨公司、跨產業的 ESG 資訊，提供投資人一站式資訊整合服務。

為協助投資人在進行投資時兼顧財務與非財務的績效，「ESG 投資焦點」則從基本面、技術面及籌碼面三大面向，以後台數據分析挑選投資人最關注與最常點擊的選股指標，如殖利率大於5%、外資連三日買進等，輔以企業永續表現前四分之一強之個股，不僅提供投資人快速、便利的交叉選股服務，更讓投資人在以資金支持永續績效表現優異企業的同時，也能顧及投資標的財務成長的契機。

考量部分投資人對 ESG 概念尚屬陌生，此次更特別規劃「ESG 白話文」以淺顯易懂的方式說明 ESG 三大面向指標，提供大眾教育性的資訊，培養廣大投資人永續投資素養，落實普惠金融。

2023全年升息、通膨及戰事等壓力紛擾之下，國泰證券觀察到 ESG 相關題材已成投資人在變局中的布局策略，根據投信投顧公會統計，截至2023年9月，2023年國人持有 ESG 基金規模約4,454億元，相較2022年底已大幅成長超過30%。

展望未來，彭博也預測到2025年，全球 ESG 資產有望超過53兆美元，相當於總管理資產140.5兆美元的三分之一強，低碳轉型不只是企業無可迴避的議題，ESG投資熱潮在未來將持續延燒。

ESG 國泰

延伸閱讀

國泰證券推「我的ESG永續力」 數位三招打造投資人ESG知識力

稻草覆蓋釋迦園 台東農友分享：省人工又增加土壤養分

南部首場努斯社企沙龍 ESG談企業轉型與創新

眺望2024跨域趨勢／啟動數位、永續雙轉型 科技創新打造淨零新未來

相關新聞

理專不法挪用客戶資金！大型民營銀行再遭金管會開罰1200萬元

金管會今日再度宣布新裁罰，對於國泰世華銀行永和分行理財專員及新生分行行員挪用客戶資金所涉缺失的行政處分，依銀行法第129...

理專不法挪用資金！金管會今年以來開罰4家銀行共3609萬元

銀行理專不法事件不斷，使金管會今年累計已開罰了4家銀行，從今年3月起，包括花旗、台新、中信至今天最新開罰的國泰世華銀陸續...

理專弊案...這家銀行遭金管會罰1200萬

金管會今日針對國泰世華商業銀行永和分行理財專員及新生分行行員挪用客戶資金，開罰國泰世華銀行1200萬元，對此，該銀行表示...

OECD支柱二將上路 金融業因應五大重點議題

OECD支柱二規則，歐盟、日本、韓國及澳洲等地已完成立法，預計2024年開始實施，香港、新加坡也陸續公告將於2025年啟...

國泰世華深耕大樹計畫 首辦永續金融探索營

國泰世華（5835）與國泰世華銀行基金會秉持「讓幼苗長成大樹」核心精神，推動《大樹計畫》20年來挹注偏鄉孩童教育不遺餘力...

國泰證券推「我的 ESG 永續力」三招打造ESG知識力

隨著 ESG 成為市場投資顯學，國泰證券一直致力思考如何引領投資人邁向 ESG 投資並發揮市場影響力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。