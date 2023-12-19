國泰證券推「我的 ESG 永續力」三招打造ESG知識力

隨著 ESG 成為市場投資顯學，國泰證券一直致力思考如何引領投資人邁向 ESG 投資並發揮市場影響力。

國泰證券堅持將最好的使用體驗提供給投資人，繼2022年於業界首創在國泰證券 App 推出「永續專區」，繳出上線周年即達到點擊突破百萬的亮麗成績後，持續整合一年來的客戶回饋與服務需求，將永續服務再升級為「我的ESG 永續力」，讓客戶可以直覺、簡單的方式，一鍵完整檢視個人的台股庫存永續力。

國泰證券創新服務「我的 ESG 永續力」主打透視個股 ESG 表現、ESG 投資焦點及 ESG 白話文三大亮點。為協助投資人接軌因應國際永續趨勢，此次新增的「透視個股ESG表現」揭露個股在「環境、社會及治理」的十大構面，協助客戶檢視台股庫存標的在各面向的表現，包含溫室氣體與能源、空氣管理、客戶權益與體驗、員工發展與福利、投資人關係與風險控管等指標。

此外，投資人也可連結證交所 ESG InfoHub 中上市公司 ESG 儀表板，查詢與比較跨公司、跨產業的 ESG 資訊，提供投資人一站式資訊整合服務。

為協助投資人在進行投資時兼顧財務與非財務的績效，「ESG 投資焦點」則從基本面、技術面及籌碼面三大面向，以後台數據分析挑選投資人最關注與最常點擊的選股指標，如殖利率大於5%、外資連三日買進等，輔以企業永續表現前四分之一強之個股，不僅提供投資人快速、便利的交叉選股服務，更讓投資人在以資金支持永續績效表現優異企業的同時，也能顧及投資標的財務成長的契機。

考量部分投資人對 ESG 概念尚屬陌生，此次更特別規劃「ESG 白話文」以淺顯易懂的方式說明 ESG 三大面向指標，提供大眾教育性的資訊，培養廣大投資人永續投資素養，落實普惠金融。

2023全年升息、通膨及戰事等壓力紛擾之下，國泰證券觀察到 ESG 相關題材已成投資人在變局中的布局策略，根據投信投顧公會統計，截至2023年9月，2023年國人持有 ESG 基金規模約4,454億元，相較2022年底已大幅成長超過30%。

展望未來，彭博也預測到2025年，全球 ESG 資產有望超過53兆美元，相當於總管理資產140.5兆美元的三分之一強，低碳轉型不只是企業無可迴避的議題，ESG投資熱潮在未來將持續延燒。