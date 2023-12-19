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合作金庫商銀主辦僑蓮建設21.76億元聯合授信

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
合作金庫商業銀行（5880）統籌主辦僑蓮建設股21.76億元聯貸案，順利於12月19日完成簽約。聯合報系資料照
合作金庫商業銀行（5880）統籌主辦僑蓮建設股21.76億元聯貸案，順利於12月19日完成簽約。聯合報系資料照

合作金庫商業銀行（5880）統籌主辦僑蓮建設股21.76億元聯貸案，順利於12月19日完成簽約。該案募集資金用於「新北市板橋區忠孝段808地號等29筆土地」危老案的重建，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達1.5倍，彰顯合庫協同銀行團力挺政府推動危老重建政策之決心，並善盡企業之社會責任，協助當地居民改善居住環境、提升建物安全與生活品質。

僑蓮建設公司是一家提供土地整合、規劃設計、營造施工、專業銷售、完善售後服務等全系列專業服務的建設公司，已累積多年的營建規劃經驗，近年亦積極跨入新北地區之都更及危老重建案件，如興建中的危老重建案「雄鋒」。僑蓮建設公司以實現人民的居住安全為其願景，深刻體認原住戶對生活多年「老家」的感情，以及讓「家」更好更安心的渴盼，用心傾聽並深得住戶信任，才能使本案順利成功整合，獲得地主的同意合建。

該建案位於新北市板橋區四川路一段及大華街交會處，距捷運板南線府中站約400公尺，鄰近板橋高中、忠孝國中、湳雅夜市、遠東百貨、誠品及好樂迪等，公車路線多，交通便利、生活機能佳，興建完成後將可改善整體社區環境、提升舊社區的防災安全，也更有效、合理的利用土地資源，在建築結構、居住管理及生活空間品質上都有大幅的提升效益。

合庫金控自2022年簽署加入「科學基礎減碳目標倡議(Science-based targets initiative, SBTi)」後，積極與國際接軌並配合台灣2050淨零碳排路徑，規劃擬定中長期減碳目標，其中，中期減碳目標甫於2023年8月正式通過「科學基礎減碳目標倡議」審核，為台灣首家通過的公股金控，旗下子公司的自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳，展現邁向2050淨零的決心。此外，合庫銀行亦積極統籌主辦太陽能發電、離岸風電等綠能聯貸案，並發行綠色債券、可持續發展債券及推出多檔ESG基金等。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2023年第3季聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。未來合庫銀行將致力鞏固核心客戶群，持續開拓國內外企金業務，提升集團整合行銷效益，並引領企業實踐綠色金融，發揮社會正向影響力，創造永續未來。

合庫金 減碳 建案

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