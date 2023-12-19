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碳交所將啟動 環境部長：勿將碳權交易當作資金運作

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環境部長薛富盛今（19）日表示，希望外界不要將碳交所視為證交所，這是兩回事，若要從事短線投資，應回歸正常股市、債券等理財，不要將碳交所當作資金運作的考量。記者胡瑞玲／攝影
環境部長薛富盛今（19）日表示，希望外界不要將碳交所視為證交所，這是兩回事，若要從事短線投資，應回歸正常股市、債券等理財，不要將碳交所當作資金運作的考量。記者胡瑞玲／攝影

首批國外碳權將於22日在碳交所上架，環境部長薛富盛今（19）日表示，希望外界不要將碳交所視為證交所，這是兩回事，若要從事短線投資，應回歸正常股市、債券等理財，不要將碳交所當作資金運作的考量。

目前已傳出不少金融、科技、傳產業者有意申購，薛富盛今日出席「112年資源循環創新研發成果發表會」並接受聯訪時表示，環境部要強調，國外碳權目前不能抵國內要繳納的碳費，考量重點是對於國內減碳必須有實質幫助，國外碳權主要用於碳中和。

不過薛富盛也提到，隨著時間演進，未來台灣在碳費制度更周全時，台灣實施一段時間後，能不能抵碳費可以再來做考量。

媒體詢問，碳交易會不會帶動股市？薛富盛回應，希望外界別將碳交所看成證交所，「這是兩回事。」假如要從事比較短線的投資，應回歸正常股市或債券等等理財方式，不要把碳權交易所當作資金運作的考量。

證交所 債券

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