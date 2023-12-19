凱基證券連續八年偏鄉送愛 學童歡度耶誕迎新年

凱基證券（6008）捐助的凱基慈善基金會長期關注偏鄉，持續第八年於耶誕節前募集愛心禮物送予偏鄉學童，傳遞愛與溫暖，母公司開發金控及旗下各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基投信、開發資本的同仁亦熱烈響應，今年募集愛心禮物數量近千份創下新紀錄，並由凱基慈善基金會執行長曾錦隆偕同志工同仁親手將禮物送到屏東縣、南投縣和嘉義縣等偏鄉學校的孩子手中，與大家共度溫馨佳節。

每年歲末凱基慈善基金會都會發起募集愛心禮物活動，由員工扮演耶誕老人，將同仁們精心準備小朋友喜愛的文具用品、益智玩具、運動用品，還有實用的衣物、圍巾、襪子禮物等，募集整理後送給偏鄉學童；參與活動的同仁紛紛表示，非常開心參與這麼有意義的行動，每年帶著小孩一起採買準備耶誕愛心禮物，已經成為歲末必做的家庭活動，就是希望要給偏鄉小朋友最棒、最實用的禮品。

凱基證券志工同仁今年再次前往偏鄉送禮，並準備了偏鄉難以買到的知名品牌速食店餐點，與學童共度歡樂午餐時光，讓嘉義中林國小師生開心又感動，還有低年級小朋友貼心送上耶誕卡，親手用注音寫下「感謝您們讓我能安心上課後照顧班學英文，又送我禮物，我會好好學習。」國小校長更由衷表達感謝，表示「孩子的教育是最好的投資，讓學生健康成長，穩定向學，並有機會接觸英語深耕，不但是企業最好的投資，也是孩子最棒的禮物」。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會除了補助偏鄉學童英語學習，也提供弱勢學童營養早餐，讓孩子健康成長，頭好壯壯，有飽足精神上學；而集團同仁盡心為孩子準備禮物，更隨著禮物送出愛心與祝福，在寒冬歲末傳遞溫暖，並實踐企業回饋社會的核心價值；走過3年的新冠肺炎疫情，凱基慈善基金會協助偏鄉及弱勢學生的就學補助逐年增加，希望學生能不受家庭經濟情況影響，而能在校穩定求學，打下堅實的基礎。

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