台中銀行副董事長施建安辭任 台中銀：生涯規劃因素請辭
台中銀行（2812）副董事長施建安請辭現職與法人董事代表，台中銀行表示，施建安是因個人生涯規劃請辭，並不清楚他的後續動向。由於施建安是在台中銀今年股東會改選後才由原本的獨立董事轉擔任副董事長，上任副董迄今才滿七個月，因此對於施建安離開，台中銀行內部也頗為意外。
過去施建安擔任過彰銀（2801）、台企銀（2834）等公股行庫總經理，擁有豐富的銀行業務與管理經驗，2019年11月因故請辭下台離開台企銀的施建安，在台中銀行力邀下，2020年以最高票當選台中銀行獨立董事，重返金融圈。並在擔任台中銀獨董一屆後，今年轉選任一般董事為旭天投資法人代表，再獲推選為台中銀副董事長，台中銀董事長王貴鋒還對外表示他本人與施建安、台中銀總經理賈德威，將是台中銀行未來的決策鐵三角。不料施建安出任台中銀副董僅七個月就辭卸法人董事與副董職務。
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