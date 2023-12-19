快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

國泰世華亞洲萬里通聯名卡 生日當月國外消費3萬、最高可換到一張機票

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
瞄準民眾出國熱潮，國泰世華亞洲萬里通聯名卡於2023年12月至2024年2月的旅遊旺季期間，推出活動期間登錄且國內消費每滿1萬元加贈500里(上限3,000里)，國外消費每滿1萬元再加贈1,000里(依各卡等上限為準，最高3萬里)。國泰世華銀行／提供
瞄準民眾出國熱潮，國泰世華亞洲萬里通聯名卡於2023年12月至2024年2月的旅遊旺季期間，推出活動期間登錄且國內消費每滿1萬元加贈500里(上限3,000里)，國外消費每滿1萬元再加贈1,000里(依各卡等上限為準，最高3萬里)。國泰世華銀行／提供

瞄準民眾出國熱潮，國泰世華亞洲萬里通聯名卡於2023年12月至2024年2月的旅遊旺季期間，推出活動期間登錄且國內消費每滿1萬元加贈500里(上限3,000里)，國外消費每滿1萬元再加贈1,000里(依各卡等上限為準，最高3萬里)，換算下來，卡友在活動期間消費滿額，最高國內享6.7元1里、國外5元1里。

時序邁入聖誕節、元旦跨年及農曆春節假期，各大旅行社趁勢推出國內外旅遊行程，準備搶攻這一波旅遊商機。然而航空燃油價格持續上漲，民航局已宣布自2023年11月底，國內線機票價格平均漲幅約4.5％，國外機票漲幅更是人人有感，在一片喊漲聲中，喜愛旅遊的民眾，使用哩程信用卡兌換機票可省下不少開銷。國泰世華銀行表示，「出國刷對卡，相當於額外賺到一張機票。」

國泰世華指出，在卡友生日月份，回饋更高達國內4元1里、國外3.3元1里。換言之，若符合最高回饋，相當於生日當月國外消費滿3萬元，便可額外賺到１張國泰航空「台北/高雄-香港」單程飛行獎勵機票的里數，且此次國泰世華亞洲萬里通聯名卡加碼活動期間，累積總消費前80名，再贈「1萬元國泰航空官網購票機票折抵券」。

國泰世華銀行表示，歲末年終推出的高額回饋，希望讓亞洲萬里通聯名卡友國內外消費購物，都可安心刷、更抗漲，且能快速累積里數。

國泰世華 機票 消費

延伸閱讀

國泰世華銀行：三指標決定2024年全球景氣回暖速度

推估22%高成長！國泰世華首席經濟學家分析：明年台股上看2萬點

聖誕節將至！命理師曝「6開運方法與6大禁忌」：燈泡掛房間易招爛桃花

聖誕節必吃！Krispy Kreme「閃耀聖誕甜甜圈」應景登場 還有限定一門市滿200贈「買1送1券」

相關新聞

新台幣午盤貶3.3分 暫收31.347元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.347元，貶3.3分，成交金額4.33億美元

國泰世華亞洲萬里通聯名卡 生日當月國外消費3萬、最高可換到一張機票

瞄準民眾出國熱潮，國泰世華亞洲萬里通聯名卡於2023年12月至2024年2月的旅遊旺季期間，推出活動期間登錄且國內消費每...

限時下載！富邦X柴犬皮皮16張超萌LINE貼圖

富邦金控（2881）繼2022年底推出「富邦運動明星」LINE貼圖後，今(2023)年再度搶在聖誕節前夕，攜手知名貼圖創...

外資期貨空單大增！現貨買超縮水 12月20日壓低結算機率高

耶誕假期將近，外資陸續放假去，不過依照昨（18）日的操作來看，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,847口至12,10...

元大銀行應用 FIDO 技術 推動共享及永續商業模式

近期資安事件頻傳，個人資料保護已成為金融交易數位化應用與強化的重點，元大銀行為提升交易安全及用戶數位體驗，自2022年起...

汽燃費繳了嗎？要儘速繳納以免逾期受罰了

還未繳納今年度汽燃費的車主注意了，交通部公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日止，逾期未繳納將開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。