國泰世華亞洲萬里通聯名卡 生日當月國外消費3萬、最高可換到一張機票

瞄準民眾出國熱潮，國泰世華亞洲萬里通聯名卡於2023年12月至2024年2月的旅遊旺季期間，推出活動期間登錄且國內消費每滿1萬元加贈500里(上限3,000里)，國外消費每滿1萬元再加贈1,000里(依各卡等上限為準，最高3萬里)，換算下來，卡友在活動期間消費滿額，最高國內享6.7元1里、國外5元1里。

時序邁入聖誕節、元旦跨年及農曆春節假期，各大旅行社趁勢推出國內外旅遊行程，準備搶攻這一波旅遊商機。然而航空燃油價格持續上漲，民航局已宣布自2023年11月底，國內線機票價格平均漲幅約4.5％，國外機票漲幅更是人人有感，在一片喊漲聲中，喜愛旅遊的民眾，使用哩程信用卡兌換機票可省下不少開銷。國泰世華銀行表示，「出國刷對卡，相當於額外賺到一張機票。」

國泰世華指出，在卡友生日月份，回饋更高達國內4元1里、國外3.3元1里。換言之，若符合最高回饋，相當於生日當月國外消費滿3萬元，便可額外賺到１張國泰航空「台北/高雄-香港」單程飛行獎勵機票的里數，且此次國泰世華亞洲萬里通聯名卡加碼活動期間，累積總消費前80名，再贈「1萬元國泰航空官網購票機票折抵券」。

國泰世華銀行表示，歲末年終推出的高額回饋，希望讓亞洲萬里通聯名卡友國內外消費購物，都可安心刷、更抗漲，且能快速累積里數。

商品推薦