快訊

買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆

甘肅6.2強震「餘震不斷」災民哭訴：全家在零下十幾度戶外度過一夜

中菲南海爆衝突 為何菲艦會被陸海警船打得無力招架？

汽燃費繳了嗎？要儘速繳納以免逾期受罰了

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
還未繳納今年度汽燃費的車主注意了，交通部公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。示意圖，圖片來源／Ingimage。
還未繳納今年度汽燃費的車主注意了，交通部公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。示意圖，圖片來源／Ingimage。

還未繳納今年度汽燃費的車主注意了，交通部公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路局呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便。

超商 燃料費

延伸閱讀

投身八八風災道路重建逾10年 陳正偉獲公務員傑出貢獻

頒發112年公務員傑出貢獻獎 蔡總統盼讓台灣更溫暖堅韌

登錄主要駕駛人免代繳罰單 公路局祭稽核防賣點數漏洞

花蓮大橋明天封閉內側車道重建 19日拆南下一代橋

相關新聞

勞保年金保愈久領愈多？她多保4年竟少領57萬 專家：「做錯1事」恐沒得領

多數人都以為「勞保年金保愈久、領愈多」，但還是有例外，有一勞工勞保年資多4年，老年給付反而變薄，為什麼會這樣？

汽燃費繳了嗎？要儘速繳納以免逾期受罰了

還未繳納今年度汽燃費的車主注意了，交通部公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年1月2日止，逾期未繳納將開...

資誠舉辦研討會 新光人壽魏寶生：法遵應導入 AI

法令遵循是現代企業經營事業的基本規範，是內部控制制度中重要一環，有鑒於此，資誠聯合會計師事務所18日舉辦「法遵數位化轉型...

土銀 JCB 一卡通聯名卡搭大眾運輸 享15%現金回饋

通勤族省錢又一招，土地銀行自2023年12月1日至2024年5月31日推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%回饋」...

新台幣開盤貶3.6分 為31.35元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.35元開盤，貶3.6分

元富證券擴大 ESG 社會影響力 偕癌症希望基金會關懷癌友

新光金控（2888）旗下元富證券與癌症希望基金會六度合作舉辦「送愛到病房」活動。元富證券董事長陳俊宏12月18日特前往癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。