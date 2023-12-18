安聯人壽攜手台灣之光！保戶快抽巴黎奧運主題雙人遊

安聯人壽攜手台灣之光，勇闖2024巴黎奧運！安聯人壽在今(18)日宣布邀請2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯出任2024年巴黎奧運雙代言人，並以「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」為概念推出全新的品牌形象廣告，期國人與李洋及黃筱雯一起攜手勇闖巴黎奧運，締造榮耀！安聯人壽更針對一般大眾與保戶推出「奧運之旅」徵文抽獎活動與「守護你的精彩」保戶抽獎活動，獎品包括市價約50萬元的「2024年巴黎奧運主題雙人遊」及2024年巴黎奧運主題紀念品等，號召民眾一同關注奧運盛會，一起為台灣選手加油。

巴黎奧運倒數8個月，安聯集團於2021年一月一日正式展開與奧林匹克/帕拉林匹克活動為期八年之全球合作夥伴關係，為繼2006年起與帕運合作後的進一步升級。安聯集團希望透過共同分享卓越、友誼、融合及尊重等核心價值，在為期八年的時間，積極串聯全球運動員及粉絲。安聯人壽總經理林順才表示，「安聯人壽身為安聯集團旗下子公司，很榮幸宣布邀請到2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯出任2024年巴黎奧運雙代言人，李洋及黃筱雯都是台灣體壇備受矚目的閃耀新星，在嶄露鋒芒及耀眼成績背後，是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程，以及在夢想路上永不妥協的堅毅精神。李洋與黃筱雯以2024巴黎奧運金牌為目標的挑戰和冒險精神，與安聯賦予的品牌信念『蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)』相互呼應；未來，我們也希望能透過安聯的專業，積極支持台灣的選手及運動愛好者，鼓舞大眾勇於持續挑戰，實現自我超越。」

安聯人壽推出全新形象廣告「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」，啟用李洋、黃筱雯風光得獎背後與陪練員及啟蒙教練互動的感人事跡，內容打破許多人對「運動員成功」的想像，不僅是選手單向的熱忱以及不放棄夢想的努力，更蘊含與周遭夥伴、教練彼此託付的信賴與期待，形成互相支持的力量。真實的人、事向為安聯系列品牌形象廣告的訴求特點，新型態的「蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)」更把李洋換道超車、黃筱雯拳力以赴追求夢想，用更情感面、貼近人心的方式，傳遞真實的人生故事。林順才總經理說明，「台灣版的『蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)』延續安聯集團全球品牌形象廣告的精神，在亞太區域更是首次以全新風貌與消費者見面，因此格外受矚目。此外，把人身保障託付給保險公司，是一個審慎重要的決定，更需要一個值得終生信賴專業夥伴給予的協助與承諾，安聯人壽傳承德國安聯集團逾130年的保險經驗，希望藉由這波新品牌形象廣告傳遞『信賴．夥伴』的扶持精神。」

安聯人壽挺你前進2024年巴黎奧運！即日起至2024年2月29日期間，安聯人壽以「2024年巴黎奧運主題雙人遊」為主題，針對一般大眾與保戶推出「奧運之旅」徵文抽獎活動與「守護你的精彩」保戶抽獎活動，只要參加就有機會抽中「2024年巴黎奧運主題雙人遊」，含法國巴黎來回機票、2場奧運賽事門票、免費入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等(市價約新台幣50萬元)！

安聯人壽以行動力挺台灣運動選手，鼓勵挑戰自我實踐夢想！安聯人壽總經理林順才表示，「走向國際舞台是每個運動員的夢想，我們非常高興能與這二位台灣之光合作，因為李洋與黃筱雯秉持正面、積極、勇敢的態度接受每一個挑戰，且以其努力不懈追逐夢想的毅力，與安聯所提倡的奧運精神『蓄勢待發 勇闖精彩 (Get Ready For The Best)』之核心價值不謀而合。未來安聯人壽承諾會持續挹注資源，支持選手重新調整腳步，面對接踵而至的挑戰能無後顧之憂、專注訓練，2023年讓台灣看見蓄勢待發的李洋及黃筱雯，2024年讓台灣陪他們挑戰巴黎奧運，勇闖精彩！」

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