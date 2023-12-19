富邦防疫險虧損 台北市庫股利少25億

台北市議會財建委員會昨審查財政局預算，富邦金控原本今年要發市府每股3元股利，卻因防疫險虧損導致股利剩1.5元，市庫收入縮水近25億元。有議員質疑，富邦整體營運仍賺錢，只談防疫險就減少股東股利不合理，要求20日前財政局提出書面說明後再審，財政局「市府投資富邦金控增資案」被暫擱。

民進黨議員顏若芳質疑，富邦金年度盈餘分配股利原是3元，卻稱防疫險虧損約222億，6月9日股東會通過現金股利1.5元，議員要求財政局3席董事要在董事會轉達議會質疑，包括股利縮水是否與富邦華一銀行花700億收購中國房貸資產有關？並說明防疫險賠款再保攤回涉市府持股權益狀況。

顏若芳說，富邦股利是業界之冠，各家產險都因防疫險獲利受影響，但還有壽險、金控都是賺錢，北市府就照單全收富邦說法，完全沒考量市民權益，現金股利直接砍半為24.29億、持股增加僅17億股，股權比率維持原本的13.07%。

北市財政局長胡曉嵐則以「商業機密」為由，回應議員說董事會議屬非公開資訊，只能提供公股代表發言內容。並稱若要富邦的回應，要研究如何在符合法規的狀況下，向議會說明。

對於財政局的說法，國民黨議員秦慧珠認為，雖然有提供公股代表的發言摘要，但重點是富邦的答覆，在不影響股東權益和商業機密下，財政局應將對方回應整理給市議會。顏若芳也不滿，明明富邦回應攸關市民權益，北市府問了問題卻不願公開，要求暫擱「市府投資富邦金控增資案」。

國民黨議員汪志冰出面緩頰，表示委員會想要知道事實真相，但現在暫擱，若整理完富邦答覆已經超過審預算時程，未來還要為該預算召集開會，湊齊人數恐有困難，提議先讓增資案過關。

民進黨議員洪婉臻則說，議會本周三下午會繼續審預算，限期財政局提供富邦說法，至少議員表達監督立場、維護市府權益。委員會召集人郭昭巖最後裁定暫擱提案，財政局周三前提供相關資料，20日續審。