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Dcard：執法機關揭示必要文件 皆配合提供對應資料

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

刑事警察局日前前往網路社群公司Dcard調取會員資料，被傳搜索遭拒，並指「Dcard拒不配合」。Dcard正式提出官方回應，強調「在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，我們皆配合提供執法機關相對應資料」。

Dcard官方說明指出，「一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍」。

Dcard爆出有會員利用匿名機制，進行詐騙妨害名譽、違反兒少法等多項違法行為，因Dcard基於隱私保護不提供相關資料，檢警11月初直接搜索，成國內第一家被搜索的社群媒體公司，並傳出「Dcard拒不配合」說法。

對此，Dcard創辦人簡勤佑稍早也在臉書上表示，「雖然離開多年，我依然是Dcard的創辦人，希望Dcard可以順利度過這次困難」。

不少網路犯罪透過社群平台匿名進行，警政機關也多次希望社群平台合作提供資料。目前社群平台業者因需要保護隱私，都不接受警政機關以一紙公文就上門調閱資料，而是必須經由法院發出搜索票，業者依法配合，例如LINE台灣也是類似的要求。

據了解，北檢已經出面表示，警方11月初前往Dcard當天並未搜索，警方只是等候資料時間稍久，但順利取得資料，相關案件報請檢察官偵辦中。

社群媒體 妨害名譽 詐騙

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