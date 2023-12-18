快訊

趙少康演講喊卡 成大學代會聲明指1事「無共識」：深感遺憾

公車煞車不及...騎士闖紅燈遭撞身亡 驚恐張開雙腳抵抗畫面嚇人

玉山金支持生物多樣性 將連5年贊助新年數鳥嘉年華

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

為支持臺灣生物多樣性發展，玉山金控（2884）辦理生物多樣性講座、推動公民科學活動，更宣布將連續5年贊助並共同參與中華民國野鳥學會「臺灣新年數鳥嘉年華」活動。今年由玉山永續長張綸宇帶領志工至貢寮體驗記錄賞鳥、數鳥過程，透過親自上傳鳥類數據，為公民科學、生態紀錄盡一份心力。

臺灣新年數鳥嘉年華是由中華民國野鳥學會、台北市野鳥學會、高雄市野鳥學會及農業部生物多樣性研究所合力舉辦，號召上千名的志工，於每年冬季記錄臺灣鳥類的數量變化，是臺灣最大型的鳥類公民科學活動，也是記錄臺灣冬季候鳥變化的重要資料來源。新年數鳥嘉年華是第十一年舉行，調查期間為今年12月16日至明年1月7日，相關成果也將於年度報告中揭露。該數鳥活動的概念，仿效自100多年前北美的聖誕節鳥類調查，透過公民參與賞鳥活動的紀錄，可適當反映冬季的整體鳥類狀態和變遷。

玉山志工此次參與田寮洋賞鳥體驗行程，田寮洋鄰近田地、草澤、水塘，有豐富的生態資源，此行沿途觀賞到多種水鳥、候鳥。根據鳥友們長年累計的紀錄，田寮洋至少記錄到超過350種鳥類，也是數鳥嘉年華的170個樣區中，鳥類種類最豐富的地區之一。志工們非常感佩鳥會長期協助推廣生態保育，並投入臺灣鳥類觀察活動，讓臺灣留下非常豐富的生物數據供專家進行分析。

玉山永續長張綸宇強調，就如同衡量溫室氣體需要盤查碳排量，決定是否自然正成長的第一步，需要蒐集生物在同一時期、同一地點的長時間觀察資料，這是龐大的工程，需要更多公民科學的力量。對於生物議題，玉山長期投入環境永續及生態保育，聚焦「物種保育、棲地維護」，除了支持臺灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，更連續9年推動「玉山瓦拉米」計畫，鼓勵當地農民從事有機耕作，讓糧食生產過程也能保育生態，協助推廣生態保育及自然環境的重要性。

臺灣是生物多樣性之島，具有非常豐富且珍貴的自然資源，玉山期許自己在守護顧客資產的同時，也守護大自然的財富。透過創新的金融服務，協助產業及顧客轉型，引導資金流向環境永續，持續為守護臺灣生物多樣性而努力。

生態保育 玉山金控 志工

延伸閱讀

消費同時做公益 全聯友善生態商品助多種鳥類回歸

影／南投花卉嘉年華16日開跑 憑11、12月2張發票免費入場

2023美利達盃單車嘉年華 11國3000車友騎樂日月潭

首屆金門縣社福盃健走 千人齊走嘉年華場面盛大

相關新聞

四大因素考量 安聯人壽不會提出純網保申設

金管會開放純網保執照申設，但目前為止，提申請的業者仍掛零，外商安聯人壽總經理林順才今日受訪時提出安聯評估之後應不會提出申...

日圓明年匯價 國泰世華銀看130「利差已在收窄中」

國泰世華銀首席經濟學家林啟超今日分析日圓明年匯價走勢指出，2022年3月當時的匯價在110，若美國降息3至4碼，日圓會慢...

國泰世華首席經濟學家：美國明年降息 亞幣面臨熱錢流入、升值加劇壓力

美國明年降息，亞幣升值的壓力更大。國泰世華銀首席經濟學家林啟超今天表示，所有亞洲央行都會面臨這個問題，若沒有降息，就要承...

國泰世華銀首席經濟學家：央行明年是否降息 關鍵在台幣匯率

國泰世華銀首席經濟學家林啟超今日指出，明年台灣央行是否會跟進美國降息，「關鍵仍在台幣的匯率！」因為美國降4碼，但台灣未有...

國泰世華首席經濟學家：2024年美國降息3-4碼 估會在「這個月」啟動

國泰世華銀行（5835）首席經濟學家林啟超今（18）日分析，2024年全球經濟有望回溫，但回溫速度取決於三大指標，第一，...

法巴人壽首張分紅保單上市 繳費6年期70歲可投保

壽險業者因應2026年上路的IFRS 17（國際會計準則第17號公報）及國際保險資本標準（ICS）2.0版，帶來的增資壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。