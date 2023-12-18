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國泰世華首席經濟學家：美國明年降息 亞幣面臨熱錢流入、升值加劇壓力

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，明年美國降息，會對台幣在內全體亞幣帶來更大的升值壓力。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，明年美國降息，會對台幣在內全體亞幣帶來更大的升值壓力。圖／國泰世華銀行提供

美國明年降息，亞幣升值的壓力更大。國泰世華銀首席經濟學家林啟超今天表示，所有亞洲央行都會面臨這個問題，若沒有降息，就要承受貨幣升值的壓力；他指出，亞幣若升值，則會有熱錢回流的問題，升值幅度會更大，這時台灣和其他亞洲國家升值壓力也會更大。

林啟超認為，亞洲數國的出口，這幾個月好不容易從谷底回來，但何去何從，要看美國降息方式及幅度；此外，若美歐同時降息，美元指數就不見得會下滑，因為歐元占指數成份6成。

對於明年的台股表現，林啟超指出，明年高點應會在18800點，至於會否有機會在明年上2萬點？他分析，由於差距不到12個百分點，因此有機會，就要看台股的企業盈餘表現，特別是明年台灣出口會有顯著的成長，目前是每月358億美元左右，但估計明年則會站到390億美元以上若有15%至22%的成長，則預計最快2024年就有機會來到台股2萬點。

對投資人所期待的「降息」訊號，需待美國通膨進一步回落2.5%至3%區間，同時就業市場疲軟致失業率攀升至4.2%，美國聯準會(Fed)才有可能做出降息決議，預期2024年有3-4碼的降息空間。不過相較以往，林啟超認為本次的降息空間有限，顯示「高利環境」將成為新常態。

有別於2023年服務業高速成長、製造業築底的兩極走勢，林啟超分析，明年全球經濟回溫的主要動能，將有望回到製造業的成長上。首先，疫情期間受惠居家辦公需求，消費者所購入的消費性電子產品，其產品生命週期來到尾端，例如，很多消費者當時買的消費性電子商品，都已過了3、4年，有再購入的需求，另外，AI應用的快速發展，也將帶動消費性電子產品需隨之升級，終端消費需求將促動半導體產業重啟成長循環。

但他也認為，中國經濟表現疲弱是影響經濟表現的重要變數，將導致傳統產業的復甦力道較為薄弱。至於服務業，明年雖難以再現疫後報復性消費的強勁成長，但仍將有不錯的表現。

林啟超也指出，一旦高利環境維持偏高偏久，未來企業新發債券時將面臨較高的融資成本，而在政府債務比偏高下，也較難展現財政政策紅利。不過一旦美國聯準會(Fed)降息趨勢明朗，對持有債券的投資人將是利多。

降息 美國聯準會 國泰世華

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