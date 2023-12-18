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富邦金控防疫險失利市庫受拖累 股利收入縮水數十億

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
富邦金控今年股利被砍半，北市府市庫縮水近25億。圖／聯合報系資料照
富邦金控今年股利被砍半，北市府市庫縮水近25億。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安首度預算會期，北市議會財建委員會今審查財政局預算，因富邦金控今年原要發每股3元股利，卻稱防疫險虧損導致股利剩1.5元，市庫收入縮水近25億。議員質疑，富邦金控整體營運仍賺錢，還在疫情時花700億收購中國房貸資產，只談防疫險就減少股利不合理，要求財政局20日前提書面說明後再審，「市府投資富邦金控增資案」被暫擱。

議員顏若芳表示，年度盈餘分配股利原本是3元，富邦金控稱防疫險虧損約222億，6月9日股東會通過現金股利為1.5元，當初要求財政局3席董事要在董事會中轉達議會質疑，包括富邦華一銀行花700億收購中國房貸資產與112年轉盈為虧是否有關？說明防疫險賠款再保攤回涉市府持股權益最新辦理狀況，以及今年4月和6月因質詢財政局未出席董事會，應溝通會議時間。

顏若芳指出，富邦股利是業界之冠，各家產險都因防疫出險獲利受影響，但還有壽險、金控都是賺錢，北市府就照單全收富邦說法，完全沒考量市民權益，現金股利直接砍半為24.29億、持股增加為17億股，股權比例維持13.07%。

北市財政局長胡曉嵐則以「商業機密」為由，董事會議屬非公開資訊，只能提供公股代表發言內容。資訊公開是上櫃、上市公司的責任，富邦會即時允當揭露訊息，避免影響股東權利，若要富邦的回應，要研究如何在符合法規的狀況下向議會說明。

議員秦慧珠也認為，雖然有提供公股代表的發言摘要，但重點是富邦的答覆，在不影響股東權益和商業機密下，財政局應將對方回應整理給市議會。顏若芳不滿，明明富邦回應攸關市民權益，北市府問了問題卻不願公開，要求暫擱「市府投資富邦金控增資案」。

議員汪志冰出面緩頰，委員會想要知道事實真相，但現在暫擱，若整理完富邦答覆已經超過審預算時程，未來還要專門為了該預算召集議員開會，屆時湊齊人數都有困難，就先讓提案過關。

議員洪婉臻說，既然20日下午要繼續審就限期提供，至少要表達監督立場、維護市府權益。財建委員會召集人郭昭巖最後裁定暫擱提案，財政局應於本周三前提供相關資料，20日續審預算與提案。

富邦金控 防疫險 股利

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