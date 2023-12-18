法巴人壽首張分紅保單上市 繳費6年期70歲可投保

壽險業者因應2026年上路的IFRS 17（國際會計準則第17號公報）及國際保險資本標準（ICS）2.0版，帶來的增資壓力，紛紛改變商品結構 ，又一家保險公司宣布推出分紅保單；法國巴黎人壽正式推出首張分紅保單「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險（定期給付型）」。

法國巴黎人壽表示，分紅保單是一種兼具「壽險保障」及「紅利共享」的保險商品，除了保險給付之外，透過區隔資產的分紅帳戶運作，由專業團隊來進行投資管理，保戶還有機會可獲得保單紅利，不僅能分擔人生中的未知風險，也可做為資金規劃的運用。

「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險（定期給付型）」將固定收益投資管理委由法國巴黎資產管理的專業團隊操作，以獲得長期、穩健的投資回報為目標，藉由資產配置調整及海外投資避險方式，來降低短期投資市場波動及匯率對紅利分配金額可能造成的影響。

法巴這張分紅保單為六年期台幣繳費的終身壽險商品，客戶投保年齡為0~70歲。保單設計是將紅利以分紅保額的方式提供，重點在提升保戶中長期的穩健保障，而非短期的投資績效，客戶只須繳費六年，即可享有終身的身故及完全失能保障，或於保險年齡110歲時享有祝壽保險金。

投保後，自屆滿第五保單週年日起，被保險人有機會於每一保單周年日透過分紅給付（包含增額分紅保額及額外分紅保額）方式逐年獲得保障增額；倘若被保險人不幸身故、完全失能，或於保險期間屆滿日仍生存者，除保險給付外，將另給付「累積已分配增額分紅保額」及當時有效之「長青額外分紅保額」。

該商品採區隔資產帳戶方式進行資產運用與紅利分配，且紅利分配方式皆明定於保單條款中，法國巴黎人壽提醒，紅利非保證項目，保戶在投保前應先審閱保單條款，本公司提供之建議書中也會說明保障內容及假設分紅(中、低分紅)，讓保戶充分了解分紅保單經營績效可能低於假設值，請要保人務必詳閱並確認。

法國巴黎人壽表示，分紅保單具「長期投入」及「參與分紅保單績效」的特色，「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險(定期給付型)」以台幣計價，相對於外幣計價商品避免匯率波動風險外，還有機會透過分紅逐年增加保額，適合想提前為子女儲備教育基金、個人退休規劃又有資產傳承需求的族群。

對於消費者在選擇分紅保單時，常偏向觀察分紅的預期報酬率，法國巴黎人壽提醒，選擇分紅保單除了需留意投資績效達到長期穩定分紅的指標之外，更應瞭解該商品特性是否符合自身保障需求及資金規劃目標，並選擇財務穩定的保險公司。

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