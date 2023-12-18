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第一銀行助陣企業供應鏈， 推出淨零減碳優惠專案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行推出淨零優惠融資專案
第一銀行推出淨零優惠融資專案

第一銀行宣布，為響應2050淨零排放趨勢，提供企業低碳轉型之融資支持，將推出ESG淨零優惠融資專案，攜手企業邁向永續生態圈。

依據碳揭露組織(CDP)調查報告，企業生產過程中，上下游供應鏈產生的範疇三碳排放量佔整體碳足跡的75%以上，對此一銀指出，全球各國及企業均積極邁向低碳供應鏈搭建，如經濟部推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」計畫、國際大型企業紛紛推動綠色供應鏈轉型等。

第一銀行對於融資專案說明，除可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商減碳優惠融資，亦提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持。依據企業提供減碳計畫，融資用途可用於企業購建廠房、購置機器設備等資本支出項目或建立減碳技術、進行碳盤查、規劃淨零排放減碳路徑等項目所需之週轉金等，藉由專案規劃引導企業逐步建立碳盤查機制，並據以推動減碳轉型專案及預估執行減碳效益，針對尚未進行碳盤查的中小企業，則可推廣政府平台提供的碳估算工具進行評估。

第一銀行於2020年正式簽署加入赤道原則協會，成為公股銀行首家赤道原則會員銀行，母公司第一金控2022年也獲金管會遴選加入「永續金融先行者聯盟」，成為該聯盟首家入選的公股金融機構；第一銀行近年來也提供各項綠色融資優惠貸款，如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等，支持企業減少生產製程造成的環境污染或資源浪費等綠色資金用途，以具體行動支持企業減碳轉型。

第一銀行 減碳

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