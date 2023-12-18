開發金力挺社企 5度獲肯定
中華開發金控力挺社會企業，以實際購買行動支持社會及環境友善產品，今年榮獲一一二年度經濟部中小企業處「Buying Power」首獎殊榮，更是五度榮獲此獎項肯定。
為推動企業責任採購，以及鼓勵社會創新組織發展，經濟部中小企業處辦理「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」，鼓勵企業採購社創組織的產品或服務，及透過企業與社會創新組織合作創造永續影響力，中華開發金控已連續兩年獲得首獎殊榮，並在十五日獲經濟部頒贈獎項。
開發金控以實際採購行動支持社會企業，集結集團子公司力量，除了年節送禮選購社會企業與公益團體優質禮品，各子公司在遴選軟硬體設備供應商時，同時納入社會創新企業；而由中華開發文教基金會舉辦的年度盛事公益日活動，更廣邀社會企業參與設攤，並連年創下銷售總額新高紀錄，邀請集團同仁參與公益日活動，擴大分享社會企業的創新優質產品，透過實際購買，發揮社會影響力。
開發金控率先採購社會創新組織產品或服務，協助社會創新組織開拓市場商機；長期以來更串聯社會企業，攜手推動地方創生行動，例如與社會企業幸福良食合作，深入台南學甲地區，推廣友善土地、青銀共農的耕作模式，解決農村人口老化以及土地荒廢等問題；同時結合集團志工能量，支持甘樂文創推動在地產業發展，由內而外推廣「有意識的消費」，支持採購社會企業的商品，以行動實踐聯合國永續發展目標。
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