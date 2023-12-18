台新銀愛的力量 捐逾3千萬
由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及中央大學公益傳播中心共同舉辦的第十四屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，十六日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出三二六○萬元，有一六○家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率達六成。
台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，台新走入校園，鼓勵師生認識社福，也開放台北台新戰神主場賽快閃促票。
其中，台東社會處長期推動，今年創十二家團體上榜佳績；基隆社會處也動員響應，使基隆十家團體全數獲獎。吳東亮宣布本屆計三○九家團體及個人參與票選，社福領域（含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺）增發一六二五萬元，在原七十二個獎項外，增發七十五個獎項，另針對未入選團體，台新將協力媒合天使團資源。
其中，獲社福五十萬元原來學苑教育學會許秋霞表示，將致力協助學童學習ＡＩ，用自己視野看台東事。社福領域廿五萬元台東縣脊髓損傷者協會王櫻翠，則鼓勵傷友分享生命故事，並了解無障礙環境重要性；社福領域十萬元南投尚德老人養護中心黃柏軒則將更換硬體設備，幫助年長者提升居住品質，營造家的溫暖。
本次活動包括日台交流協會副代表服部崇、台東縣政府社會處處長陳淑蘭，以及基隆市政府社會處處長楊玉欣等人都受邀出席。
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