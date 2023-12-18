國銀拚獲利 轉向三主軸

金管會最新統計全體國銀前十月稅前盈餘提前創下年度獲利的歷史新高，首度站上4,000億元大關。今年來國銀獲利嚇嚇叫，不論是金控體系銀行或是獨立上市銀行，絕大多數受惠金融換匯交易（FX SWAP）與資本市場回穩，獲利成長亮眼，展望2024年，銀行的獲利可望轉向三主軸，包括股債資本利得、企業放款及財管收入。

目前市場對於美國升息循環到頂的預期強烈，雖然對明年何時反轉降息的看法不一，並經常因為美國公布的各類經濟數據變化而調整預期，但總歸仍是認為本波升息循環應已結束、降息是時間問題。

因此，銀行業也為明年的獲利結構預作調整，最顯著的改變就是獲利主幹可能由今年的SWAP交易再轉回股債財務操作。因為美國一旦降息，債市轉多頭，對股市資金行情也有利，因此不少銀行下半年開始逐步累積增加財務操作的股債投資部位。

另一個看好的業務重點，則是企業放款。由於美國去年以來一路鷹派升息，讓很多企業惜借美元，相對也壓抑銀行擴張利差較高的美元放款力道，甚至得眼睜睜看企業借台幣存美元高利定存套利，且企業也因為升息影響營運成本導致投資審慎，減少資本支出相對也壓低貸款需求，使得銀行存放比偏低。因此今年銀行在大做換匯交易發機會財同時，也有為補企金外幣放款減緩影響的考量。不過，降息可能帶動企業融資需求，因此不少銀行也準備好明年要大力擴展相對高利差的海外聯貸、跨境融資。

財管手收方面，則是與銀行財務操作部位相仿，可望因為資本市場走多，而刺激財管投資手收持續成長。

隨著升息腳步趨緩，銀行對美國明年反轉降息的預期增加，樂觀的銀行業者認為可能明年第2季就可看到降息，保守的銀行則仍維持下半年或第4季降息的預估，但是升息告終或者預期降息，也會牽動匯率走勢，這些也會影響銀行SWAP交易的風險與利潤空間，因此銀行業者多保守看待明年SWAP延續今年榮景，財務投資操作與企金放款成長，將是銀行明年獲利繼續攀高的關鍵。目前來看，大多數銀行對於明年獲利成長均抱持樂觀，投資人可拭目以待。

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