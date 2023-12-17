銀行OBU放款動能不振 元凶竟是這一件事
據金管會截至10月底統計，全體銀行國際金融業務分行（OBU）放款餘額降到2兆2696億元，年減9.9%，據銀行圈觀察，OBU放款衰退幅度擴大，主因是對大陸授信緊縮所致。
該主管說，銀行在大陸設有分行、子行，本就可以對大陸做授信外，在大陸沒有據點的銀行，一樣可以透過OBU或其他海外分行，對大陸做授信或投資。據統計，目前有22家銀行都透過OBU對大陸做授信或投資。
但近年大陸外患有供應鏈移轉、科技封鎖，內憂則有房市爆雷、消費市場成長力道也臨瓶頸，內憂外患讓大陸經濟結構體出現20年來的最大困境，也讓各銀行OBU對大陸授信率先縮手。
這22家銀行OBU並非在大陸設點，自然無法如在當地設有分子行者，可以更了解大陸當地市場狀況，換言之，一旦大陸經濟出現風吹草動，自然跑得最快。
據統計，2018年銀行OBU放款餘額是2兆2724億元，隨後連三年下滑、2022年才終止連三降，回升到2兆1393億元，但隨升息效益，開始反映到放款高利率、推升OBU企業借款成本，及大陸經濟欲振乏力，兩大利空都壓抑了OBU放款動能。
截至2023年10月底，OBU放款餘額2兆2696億元，存款餘額3兆6322億元，存放比僅62%，比10月底本國銀行平均存放比70.37%還低，顯示OBU放款動能不足。
另一家銀行主管也坦言，美元高息時代，降低台商OBU外幣借款需求，企業貨款入帳或定存到期後，就直接償還借款，若有資金需求也寧可先借台幣，使外幣放款量能驟減。
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