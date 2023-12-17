美元優惠利率再拉高 最高一個月喊到6.2%

國銀把美元優惠利率再拉高，最高一個月喊到6.2%。台中銀行宣布自18日、周一起祭出年底最後一檔優惠方案，定存利率美元最高1個月6.2%、澳幣最高6個月4.0%，且不限身份、無理財條件限制，1萬元就可上手輕鬆搭上外幣存款理財列車。

隨著近年美國景氣好轉，美元重返強勢地位，以及多位國內外財經專家均看好澳洲將擺脫景氣低迷，加上澳洲央行利率已來到12年高點，澳幣將有可能觸底反彈，讓一向都是國人外幣投資熱門的美元、澳幣均重新受到外匯投資市場的熱烈關注，銀行也相繼在聯準會明年降息之前，加碼利率更高的優存方案，助陣民眾搶搭投資美元末班車。

台中銀行表示，聯準會近日因美國通貨膨脹過去一年已放緩，強烈暗示激進升息政策將迎來轉捩點，並釋放出可能降息信號。而同樣長年為外幣熱門投資項目的澳幣，根據澳洲央行12月5日的公告，持續維持利率不變，仍為12年來的高點，因此，民眾在外幣資產配置上，除了美元，亦可增加布局澳幣或其他外幣避險。

台中銀行也建議，有外幣投資、未來匯兌需求之民眾，可把握年底最後一波美元、澳幣等優利存款，讓資金短暫停泊持有；若想搶搭升息末班車單純賺取利差，建議仍應多比較各家銀行外幣定存承作條件及注意事項，並考量自身能否承受匯率波動風險，理性而靈活布局外幣資產配置，才能穩健賺取較高的利息收入。

對於即將在周一上路的美澳外幣優存專案，台中銀行說明，適用對象不限個人或企業戶，亦無理財條件限制，只要為新資金或以新臺幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達1個月6.2%、澳幣定存年利率最高達6個月4.0%優惠利率。

該優利專案可選擇網路及臨櫃兩種通路承作，存期分為1個月、3個月和6個月。台中銀行為滿足客戶之需求，提供不同起存門檻供客戶選擇，專案單筆起存金額最低為原幣1萬元起，對於想累計第一桶金，又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作；針對資金較豐厚的高資產族群，若選擇單筆起存金額原幣10萬元起，將給予更優渥的定存利率。

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