匯市最前線／台幣年底易升難貶

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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聯準會主席鮑爾放「鴿」，激勵國內股匯雙漲，新台幣匯率上周五（15日）升值6.2分，收31.268元。央行統計顯示，過去一周新台幣匯率累計升值1.06角、升值幅度為0.34%。

匯銀主管表示，聯準會貨幣政策轉「鴿」，恐使美元身價溜滑梯，加上出口商年底與農曆年前都會湧現較大量拋匯需求，研判新台幣在今年底與農曆年前都將易升難貶。

新台幣 台幣匯率 聯準會

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