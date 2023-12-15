11月統計出爐 五家銀行僅二家簽帳金額較10月成長

信用卡五大發卡行的11月最新信用卡業務統計出爐。根據5家發卡行所公告的最新統計，上月流通卡量除了富邦銀、中信銀還有分別新增近9萬張、4萬多張卡之外，其他3大發卡行幾乎趨近「零成長」，總計五大發卡行的單月簽帳金額2562.42億元，較10月的2577.07億元，略減約15億元。

倘若以金管會在周四所發布的十月統計數字觀察，10月的全體信用卡簽帳金額為3714億元，前十月累計刷卡金額共3.47兆元，倘若以前五大發卡行在10月共有2577.07億元的簽帳金額來看，已包辦了全體國銀7成左右比重，因此具有高度指標意義。

金管會周四分析，10月單月刷卡金額達3714億元，創同期新高，尤其是16%的月增量，應和百貨公司周年慶檔期、10月雙十連假帶動旅遊潮和9月底中秋節連假的旅遊消費金額延後至10月入帳有關，至於11月包括連假出國潮帶動的消費利多已結束、百貨公司周年慶也結束或進入尾聲，因此使11月簽帳金額未能再創新高。

前五大發卡行在11月的單月簽帳刷卡金額，依序為中信銀618.9億元、國泰世華568.72億元、北富銀533.7億元、玉山433億元、台新408.1億元；在流通卡量，中信銀904.37萬張、國泰世華銀718.87萬張、玉山720.3萬張、北富銀716.78萬張以約4萬張的差距緊追在後、台新650萬張。

身為在外流通卡量和刷卡金額雙冠王的中信銀內部統計顯示，累計2023年1至11月，信用卡刷卡消費金額累計已有6774億元，年成長約30%，持續創下歷年新高；對此，中信銀也指出，中信銀亦深耕年輕客群簽帳卡，累計信用卡加計簽帳卡，全年消費金額將達8500億元。

倘若以五大發卡行在11月與10月的簽帳金額變化觀察，僅國泰、富邦銀行的信用卡簽帳金額較10月繼續成長，前者成長約8億多元，後者成長約26億元；對此國泰世華銀信用卡部主管指出，應和雙11購物節、百貨購物周年慶，分別帶動電商通路和實體消費有關，國泰世華銀的cube卡對於電商通路和主打百貨購物的「樂饗購」，分別給予3%的回饋，也「催」出更多簽帳消費金額。

而富邦在11月消費仍繼續增加，亦和雙11電商購物節有關，旗下的momo卡貢獻不少消費量，再加上COSTCO聯名卡繼續有新申請的進件量，使得富邦在發卡量及簽帳金額，11月仍同步成長。

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