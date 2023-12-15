國人買虛擬貨幣遭詐 VASP公會籌備小組聲明澄清
近期有詐騙集團騙取民眾虛擬貨幣的事件，今（15）日VASP公會籌備小組表示，該詐騙集團非屬正規業者，呼籲民眾再進行交易前，應先確認業者是否已完成金管會洗防要求，並發出聲明澄清。
近期國內破獲詐騙集團開設實體門市，騙取民眾購買的虛擬貨幣「泰達幣」，台灣虛擬資產平台及交易業務（VASP）公會籌備小組表示，有實體門市並不代表合法合規，強調應認準通過洗錢防制聲明業者，再進行交易，為利於產業正向發展，因此發出聲明澄清。
籌備小組聲明表示，無論個人幣商或是交易所，都需要通過洗防聲明，而坊間實體店面經常自稱與海外交易所合作，或取得海外幣商認證，籌備小組指出，即使與海外幣商合作，若未完成洗防，也依然視同違法交易所。
籌備小組表示，合法合規業者都已公布於金管會網站，而目前有經營實體店面、並完成洗防聲明的業者包括: 現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSH）等5家業者，呼籲民眾確認後再進行交易，避免受騙上當。
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