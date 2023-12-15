穆迪信評發布主權信評報告 肯定央行貨幣政策表現

中央銀行今（15）日指出，穆迪（Moody’s）信評公司發布「我國主權信用評等報告」指出，我國主權信用評等為Aa3，展望為穩定，同時也肯定我國央行的貨幣政策表現。

央行表示，該報告認為，台灣為小型開放經濟體，易受外部衝擊而干擾其總體經濟與金融穩定；央行透過評估貨幣數量、通膨預期、匯率及其他變數，在維持台灣總體經濟與金融穩定上表現優異；台灣彈性的匯率制度進一步支撐面對外部衝擊之緩衝能力，且充裕的外匯資產有助維持外匯市場秩序及金融市場穩定之法定職責。

報告表示，為因應過去一、兩年間出現的通膨壓力，央行自2022年3月以來多次調高政策利率，合計為75個基點，截至本年11月為1.875%；該等政策在穩定通膨相對有效，台灣通膨率自俄烏戰爭以來平均在2%-3%間，低於其他類似評級的經濟體。

另外，台灣的銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資(wholesale funding)之依賴有限，且本幣存款基礎穩定。整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

該報告亦指出，台灣具有充裕的外匯存底且外債負擔不大，加以過去20年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位(net international investment position)，因此台灣的外部脆弱性風險極低。

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