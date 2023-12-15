快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

中國信託 foodpanda 聯名卡上市 消費享最高10%回饋

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
看好快商務以及滿足民眾外送支付消費需求，中信銀行今（15）日宣布攜手foodpanda，推出全臺首張「中國信託foodpanda聯名卡」。照片／中信銀行提供
看好快商務以及滿足民眾外送支付消費需求，中信銀行今（15）日宣布攜手foodpanda，推出全臺首張「中國信託foodpanda聯名卡」。照片／中信銀行提供

看好快商務以及滿足民眾外送支付消費需求，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）於今（15）日宣布攜手foodpanda，推出全台首張「中國信託foodpanda聯名卡」，消費即享胖達幣回饋，1元胖達幣可折抵foodpanda消費新臺幣1元，折抵無上限，於foodpanda平臺消費限時最高回饋享10%，消費滿新臺幣888元再享pandapro一個月會員權益，提供喜愛使用外送服務的消費者專屬體驗。

中國信託銀行表示，隨著民眾消費習慣改變，下單後短時間送達訂購商品的快商務成為創新商業模式，也因快商務時代來臨，一站式即時外送平臺提供產品多樣、少量個人化、快速送達等服務以符合現代人的需求。此外，foodpanda使用者有70%皆綁定行動支付，其中就有30%為中信卡友。看準年輕族群消費習慣追求「快」與「便利」兩大特性，中信銀行攜手快商務領導品牌foodpanda推出「中國信託foodpanda聯名卡」，深耕經營年輕客群，透過雙方平臺串接及有感的優惠，拓展多元支付場域，亦是跨足創新產業的重要里程碑。

歡慶「中國信託foodpanda聯名卡」上市，中信銀行特別加碼，即日起至2024年2月29日於foodpanda平臺刷「中國信託foodpanda聯名卡」最高享10%回饋，2024年3月1日至6月30日最高享8%回饋；2024年3月31日前於肯德基、必勝客、大苑子、漢堡王、麥當勞、星巴克等指定餐廳及UNIQLO、ZARA、H&M消費享最高4%回饋，一般消費即享1%回饋，海外實體消費享2%回饋，消費回饋可累積至pandapay會員錢包，使用效期最長兩年，不限消費金額皆可折抵，還可合併優惠碼使用，讓卡友輕鬆累積回饋。

「中國信託foodpanda聯名卡」共推出六款卡面設計，以品牌大使「胖胖達」為主角，包含湯包款、珍奶款，酷黑款，另有三款萌寵系列，特寫呈現胖胖達的耳朵、手掌、尾巴，極具趣味感。2024年3月31日前申辦成功，新卡核卡30天內累積消費滿新臺幣888元贈胖達幣100元，新戶享胖胖達20吋登機箱、胖胖達萬用電炒鍋或胖達幣500元好禮三選一；核卡90天內消費滿新臺幣3,000元再得三重好禮，限量贈送胖胖達玩偶乙隻、星巴克優惠碼最高折抵新臺幣200元以及pandapro半年制半價優惠，數量有限，送完為止。

消費 中國信託商業銀行 中信銀行

延伸閱讀

省錢這樣點！「手搖飲買1送1」外送優惠懶人包 加映哈根達斯「買三送三」

中職／十年前總統邀請 中國信託接下兄弟象

女花2年實測發票中獎率 驚覺「這類」好常得獎卻遭打臉：運氣問題

人氣飲品「買一送一」！ 爽喝星巴克、麻古、CoCo、得正　「這一家」還可抽台北101跨年派對

相關新聞

前進降息循環 長抱金融債 ETF 享收益

12月FOMC會議，第三度維持利率水準區間於5.25%至5.5%不變，更值得留意的是，會後聯準會主席鮑威爾表達，美國貨幣...

金管會點頭 美國費城半導體股價指數期貨12/18掛牌上市

臺灣期貨交易所將於18日（下周一），掛牌上市美國費城半導體股價指數期貨契約。金管會今（15）日指出，依目前美國費城半導體...

永續先行者聯盟 玉山金輪值主席

永續金融先行者聯盟昨舉辦第二屆啟動儀式，由玉山銀行出任第二屆輪值主席，揭露永續金融先行者聯盟計畫，並承諾在「綠色採購」、...

央行利率連三凍…維持緊縮 上修明年經濟成長率至3.12%

中央銀行昨（14）日召開今年最後一場理監事會，決議利率「連三凍」，重貼現率維持1.875%，與美國聯準會同步「凍息」；對...

楊金龍不鬆口降息 關鍵在物價

美國聯準會昨表態明年將降息三次，台灣的升息循環是否也跟著畫下句點？中央銀行昨召開理監事會議，會後記者會上央行總裁楊金龍並...

台幣升1.96角 攀兩周高點

美國聯準會主席鮑爾談話放鴿，美國明年至少降息三次，全球金融市場開起狂歡派對，國內股匯市也雙雙大漲；在熱錢狂湧10億美元下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。