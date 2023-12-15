FOMC 放鴿 推升股債短線再度走揚
FOMC停止升息， FED給予明(2024)年降息3碼的預期訊息，開啟明年降息循環的序曲。短線市場反應熱絡。
FED會議以輕描淡寫的方式闡述明年美國可能的經濟衰退，並且調降明年GDP預期，由1.5%降至1.4%，美元指數再度降至103以下，新台幣昨(14)日也以明顯升值回應。
聯邦投信投資長吳裕良表示，明年降息循環開啟明顯有利於投入龐大債券部位的保險資金控類股，另外，短線科技類股包括半導體也將明顯受惠。惟明年美國上半年經濟衰退的風險也同步增加，科技類股中線具有估值偏高風險。
吳裕良還是看好台股未來表現，短線會逢高部分調節科技與半導體類股，中長線則布局金融股、景氣循環類股偏多操作。
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