永續先行者聯盟 玉山金輪值主席

永續金融先行者聯盟昨舉辦第二屆啟動儀式，由玉山銀行出任第二屆輪值主席，揭露永續金融先行者聯盟計畫，並承諾在「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資與議合」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大議題採更積極作為。啟動儀式由金管會主委黃天牧親自出席指導，並宣布第二屆先行者聯盟成員除了元大、中信、玉山、第一、國泰五家金控外，新增兆豐金控為第六名成員。

聯盟輪值主席玉山金控總經理陳茂欽表示，金管會及金融總會將建置「金融業淨零推動工作平臺」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計等工作群；此外，第二屆新增「跨部門諮詢」工作群，由兆豐金控擔任召集人，主要負責蒐集業者意見，定期溝通討論永續金融相關實務，以合作取代競爭，協助金融產業邁向淨零。

玉山金控永續長張綸宇說，玉山銀特別打造永續轉型平台，協助中小企克服轉型困難，並加強年輕世代的永續人才培育；對於今年重視的生物多樣化議題，玉山銀率業界之先，已和企業合作推出生物多樣化相關的指數連結貸款。

玉山金控也擔任淨零推動工作平台政策與指引組召集人，今年完成修訂「財務碳排放（範疇三）計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，協助銀行公會完成修訂「銀行業投融資組合財務碳排放實務手冊」，為台灣金融業在淨零轉型道路上建立重要基礎。

商品推薦